«Взросление заняло у нас 30 лет». Молдова подала заявку о вступлении в ЕС

3 марта, 18:35
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Майя Санду (Фото:Maia Sandu/Facebook)

Майя Санду (Фото:Maia Sandu/Facebook)

Молдова подала заявку о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщает IPN.

Заявка была подписана в четверг, 3 марта президентом страны Майей Санду, которая выступила перед прессой вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей и председателем парламента Игорем Гросу.

«Взросление заняло у нас 30 лет. Были многие неудачи и сделаны шаги назад. Теперь, с усвоенными уроками, мы готовы взять на себя ответственность за наше будущее. Мы хотим жить мирно, в демократическом и процветающем обществе — части свободного мира», — сказала Санду.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

3 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Молдова

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