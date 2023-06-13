Украина подготовит проект резолюции Генассамблеи ООН о спецтрибунале для России — Зеленский

13 июня, 21:13
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Владимир Зеленский обсудил создание спецтрибунала для страны-террориста (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский обсудил создание спецтрибунала для страны-террориста (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 июня, провел совещание, посвященное созданию спецтрибунала для военно-политического руководства страны-террориста России за преступление агрессии против Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский подчеркнул, что трибунал нужен для восстановления справедливости и наказания агрессора, который развязал неспровоцированную войну против Украины. Он напомнил, что российские оккупанты в Украине прибегают к самым тяжелым формам агрессии — незаконной аннексии, убийствам, пыткам, изнасилованиям, геноциду, уничтожении гражданской инфраструктуры.

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«Без наказания РФ за преступление агрессии мировая архитектура безопасности будет разрушена и больше ни одна страна не будет чувствовать себя защищенной», — цитирует президента пресс-служба.

Глава государства поручил разработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала, который «был бы скоординирован с позицией партнеров Украины». Участники встречи также договорились проанализировать механизм формирования трибунала, при котором страны-партнеры будут подписывать соответствующее соглашение, а другие государства смогут поддерживать работу трибунала и признавать его решения.

У себя в Telegram Зеленский написал, что в совещании участвовали представители Офиса президента, Кабмина, Верховной Рады и Офиса генпрокурора.

«Готовим несколько сценариев ради одного обязательного результата — реального, законного и справедливого наказания российских руководителей за преступление агрессии против Украины», — добавил он.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия ООН Международный трибунал Генассамблея ООН Агрессия РФ Генеральная ассамблея Агрессия Москвы Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины специальный трибунал

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