Зеленский провел саммит по созданию спецтрибунала для России — в нем приняли участие 37 стран 9 мая, 18:46 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 мая, выступил на онлайн-саммите лидеров стран Core Group по созданию спецтрибунала, посвященного преступлению агрессии против Украины.

Глава государства напомнил, что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции по преступлению агрессии, поэтому для привлечения агрессора к ответственности нужен специальный трибунал. Он подчеркнул, что в группу, которая работает над привлечением к ответственности агрессора России, уже входят 37 стран. Президент также отметил, что уже летом 2023 года в Гааге начнет работать Международный центр по уголовному преследованию преступления российской агрессии.



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«Россия начала в 2014 году агрессию против Украины и сделала ее в 22-м году полномасштабной, потому что в руководстве России воцарилось такое мнение, будто Европа оставила историю историкам и что народы и политики Европы не отважатся реально защищать свои ценности, не отважатся бороться против новой агрессии так, как это необходимо для защиты», — сказал Зеленский.

Он призвал иностранных лидеров вместе доказать, что агрессор ошибался во всем — как в своих военных расчетах и оценке государственных и экономических систем Украины и свободного мира, так и в том, как «оценивал наше отношение именно к справедливости».

«Мы можем дискутировать между собой о том, какой должна быть модель спецтрибунала по поводу преступления агрессии России против Украины, чтобы достичь главной цели — справедливости… Но еще раз подчеркиваю: это должен быть трибунал. Я рад, что между нами абсолютно четкое согласие о том, что ответственность агрессора за преступление должна быть неизбежной. И именно ответственность агрессора за преступление агрессии», — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter написал, что все 37 участников саммита подтвердили решимость привлечь высшее руководство России к ответственности за преступление агрессии против Украины.

9 мая в Киеве находится с визитом президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.