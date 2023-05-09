Зеленский провел саммит по созданию спецтрибунала для России — в нем приняли участие 37 стран

9 мая, 18:46
Поделиться:
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 мая, выступил на онлайн-саммите лидеров стран Core Group по созданию спецтрибунала, посвященного преступлению агрессии против Украины.

Читайте также:
Елена Ковальская
Елена Ковальская
Нюрнбергский процесс vs Международный трибунал. Как будут судить высшее политическое руководство России

Глава государства напомнил, что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции по преступлению агрессии, поэтому для привлечения агрессора к ответственности нужен специальный трибунал. Он подчеркнул, что в группу, которая работает над привлечением к ответственности агрессора России, уже входят 37 стран. Президент также отметил, что уже летом 2023 года в Гааге начнет работать Международный центр по уголовному преследованию преступления российской агрессии.

Видео дня

Читайте также:
«Русская слава» или украинская война? Чего стоила Украине немецкая оккупация в годы Второй мировой

«Россия начала в 2014 году агрессию против Украины и сделала ее в 22-м году полномасштабной, потому что в руководстве России воцарилось такое мнение, будто Европа оставила историю историкам и что народы и политики Европы не отважатся реально защищать свои ценности, не отважатся бороться против новой агрессии так, как это необходимо для защиты», — сказал Зеленский.

Читайте также:
Нюрнберг для Путина и его приспешников. Почему нужно создать Специальный международный трибунал и когда он накажет кремлевское зло — карточки
Читайте также:

Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, 9 мая 2023 (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) Украина отмечает День Европы. Зеленский озвучил фон дер Ляйен надежды на членство в ЕС, РФ обстреляла Украину ночью и провела жалкий парад

Он призвал иностранных лидеров вместе доказать, что агрессор ошибался во всем — как в своих военных расчетах и оценке государственных и экономических систем Украины и свободного мира, так и в том, как «оценивал наше отношение именно к справедливости».

«Мы можем дискутировать между собой о том, какой должна быть модель спецтрибунала по поводу преступления агрессии России против Украины, чтобы достичь главной цели — справедливости… Но еще раз подчеркиваю: это должен быть трибунал. Я рад, что между нами абсолютно четкое согласие о том, что ответственность агрессора за преступление должна быть неизбежной. И именно ответственность агрессора за преступление агрессии», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/NZ9fsWRzZB0

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter написал, что все 37 участников саммита подтвердили решимость привлечь высшее руководство России к ответственности за преступление агрессии против Украины.

9 мая в Киеве находится с визитом президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Читайте также:
Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Международный трибунал Агрессия РФ Владимир Зеленский Война России против Украины специальный трибунал

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X