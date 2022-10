2

Почему именно преступление агрессии?

Преступление агрессии очень часто называют матерью всех преступлений, или the supreme international crime. Оно вобрало в себя все остальные международные преступления, поскольку дает начало всем другим преступлениям (accumulated evil of the whole).

Преступление агрессии позволяет сразу же непосредственно выдвинуть обвинения президенту России и другим членам Совета безопасности России на основании принятых ими решений о «применении вооруженных сил РФ на территории Украины» в 2014 году и так называемой специальной военной операции против Украины в 2022 году.

Два других теоретических варианта добраться до высшего политического руководства России, в том числе президента РФ, и судить их — более сложные в исполнении. Для того чтобы доказать причастность президента РФ и других представителей политического руководства к непосредственным военным преступлениям вроде убийств, мародерства или изнасилований, нужно доказать, что они давали конкретные указания их совершить, то есть проследить так называемый chain of command.

Еще одним возможным делом может стать обвинение в совершении геноцида украинского народа. Расследование и доказательство геноцида является делом долгим, нужно доказывать наличие специального умысла уничтожить украинцев полностью или частично как отдельную национальную группу, и, опять же, нужно будет доказывать непосредственную причинно-следственную связь между приказами из Кремля и действиями российских военных на местах.