Нюрнберг для Путина и его приспешников. Почему нужно создать Специальный международный трибунал и когда он накажет кремлевское зло — карточки
19 октября, 17:06
19 октября, 17:06
Специальный международный трибунал касательно преступления агрессии против Украины — это отдельный международный судебный орган, который должен судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Проект создания Специального международного трибунала — это проект, который Украина хочет реализовать с государствами-партнерами. Специальный международный трибунал позволит судить высшее политическое и военное руководство России, подготовив соответствующие обвинительные приговоры и ордера на арест высшему руководству России, другим членам Совета безопасности России, то есть тем лицам, которые отдавали и отдают преступные приказы по ведению агрессивной войны против Украины.
Сегодня это самый простой и быстрый способ добраться до высшего политического руководства России. Все остальные реализовать гораздо сложнее.
Преступление агрессии очень часто называют матерью всех преступлений, или the supreme international crime. Оно вобрало в себя все остальные международные преступления, поскольку дает начало всем другим преступлениям (accumulated evil of the whole).
Преступление агрессии позволяет сразу же непосредственно выдвинуть обвинения президенту России и другим членам Совета безопасности России на основании принятых ими решений о «применении вооруженных сил РФ на территории Украины» в 2014 году и так называемой специальной военной операции против Украины в 2022 году.
Два других теоретических варианта добраться до высшего политического руководства России, в том числе президента РФ, и судить их — более сложные в исполнении. Для того чтобы доказать причастность президента РФ и других представителей политического руководства к непосредственным военным преступлениям вроде убийств, мародерства или изнасилований, нужно доказать, что они давали конкретные указания их совершить, то есть проследить так называемый chain of command.
Еще одним возможным делом может стать обвинение в совершении геноцида украинского народа. Расследование и доказательство геноцида является делом долгим, нужно доказывать наличие специального умысла уничтожить украинцев полностью или частично как отдельную национальную группу, и, опять же, нужно будет доказывать непосредственную причинно-следственную связь между приказами из Кремля и действиями российских военных на местах.
Международный уголовный суд проводит расследование ситуации в Украине по поводу вероятного совершения военных преступлений, преступлений против человечности, преступления геноцида. Непосредственное участие в этих преступлениях высшего руководства России доказать будет непросто. Это однозначно следует делать, но сложности могут возникать.
Международный уголовный суд не имеет юрисдикции о преступлении агрессии против Украины в связи с тем, что Россия не ратифицировала Римский устав и Кампальские поправки к нему о преступлении агрессии, а также, и это совершенно очевидно, что Совет Безопасности ООН в своей резолюции не признает совершение акта агрессии и передаст ситуацию на рассмотрение Международного уголовного суда.
Это означает, что, по сути, другого варианта привлечения к ответственности представителей высшего политического и военного руководства России, кроме создания Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины, не существует.
Специальный международный трибунал может быть создан путем заключения договора между государствами, которые к нему захотят присоединиться, или на основе соглашения с международной организацией.
Сегодня политически создание Специального международного трибунала поддержали Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, парламенты Украины, Литвы, Эстонии.
Но, наконец, нужно решение значительного числа стран, которые хотели бы присоединиться к созданию Специального международного трибунала. Убедить государства присоединиться к Специальному международному трибуналу — вопрос времени и сил.
Осужденными могут быть лица, которые отдавали непосредственные приказы о начале вооруженной агрессии и полномасштабном вторжении в Украину. Это могут быть лица, являющиеся членами Совета безопасности России, в частности президент России, глава правительства, министры обороны и иностранных дел, высшее военное руководство, другие чиновники. Безусловно, решение об осуждении конкретных лиц должен принимать Специальный международный трибунал.
Это будет зависеть от того, будет ли работать Специальный международный трибунал in absentia, то есть сможет ли он проводить судебный процесс без присутствия обвиняемых. Этот вопрос следует решить путем проведения соответствующих консультаций с нашими международными партнерами. Сегодня большинство международных судов и трибуналов, кроме Специального трибунала по Ливану, не работают in absentia, то есть в большинстве международных судов и трибуналов судебное разбирательство происходит в присутствии обвиняемых лиц. Но даже если Специальный международный трибунал не будет работать in absentia, он сможет выносить обвинительные приговоры и выдавать ордера на арест в отсутствие обвиняемых.
Если такие ордера на арест будут выданы, то если обвиняемые окажутся в государстве, присоединившемся к Специальному международному трибуналу, их должны арестовать и передать трибуналу. Уже факт подготовки обвинительного приговора и выдачи ордера на арест означает, что руководство России будет официально признано международным сообществом подозреваемыми в совершении преступления агрессии, вероятными международными преступниками. Это закроет возможность для российского руководства свободно передвигаться по миру и значительно увеличит для России стоимость решения проблем.
В будущем, если в России произойдет смена власти и новое руководство страны захочет выдать представителей бывшего руководства Специальному международному трибуналу, их будут судить.
В целях Специального международного трибунала может быть использована система наказаний, применяемая в Международном уголовном суде. Наказание за преступление агрессии против Украины после того, как оно будет доказано, может предусматривать лишение свободы сроком до 30 лет или пожизненное лишение свободы.
На создание Специального международного трибунала понадобится время для того, чтобы сформировалась политическая воля международных партнеров принять в нем участие. Обвинительные приговоры за совершение преступления агрессии могут быть подготовлены в течение нескольких месяцев, после чего ордера на арест не заставят себя ждать.
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