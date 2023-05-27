Путина можно будет привлечь к ответственности благодаря Генассамблее ООН — экс-посол США в Украине Тейлор 27 мая, 10:34 Посол Тейлор принял участие в дискуссии на Киевском форуме по безопасности (Фото:КБФ)

Одним из путей, который позволит начать процесс в международном трибунале по привлечению президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию в Украине, может стать принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.



Такое мнение во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности высказал посол США в Украине в 2006—2009 годах, вице-президент Института мира Уильям Тейлор.

«Вопрос сейчас — как именно начать этот процесс и какие есть варианты», — сказал дипломат.

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По его словам, возможно принятие резолюции Генассамблеи ООН: «Этот документ должен быть выработан вместе с правительством Украины и международным трибуналом».

Тейлор напомнил, что Украине удавалось собирать поддержку 143 государств-членов Генассамблеи.

Дипломат также отметил, что США предлагали еще один механизм начала судебного процесса.

«Второй вариант — это меньшие группы стран, например европейские страны, которые могли бы создать международный трибунал. США предложили гибридный вариант, который не понравился украинцам и другим. Но в его основе — идея интернационализации национального суда. То есть это мог бы быть украинский суд при международной поддержке», — сказал он.

Третьим вариантом Уильям Тейлор назвал идею рассмотрения иска в отношении Путина в одном из национальных судов третьей страны, например европейской, к юрисдикции которого относится преступление по совершению акта агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды 4 мая призвал создать полноценный суд по военным преступлениям РФ. Зеленский заявил, что надеется на привлечение к ответственности диктатора Путина, ордер на арест которого ранее выдал МУС.

Комитет иностранных дел Палаты представителей США 16 мая поддержал проект резолюции по спецтрибуналу для России.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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