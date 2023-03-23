Трибунал для Путина. Как мир будет судить российского диктатора за войну в Украине и имеет ли это смысл

23 марта, 06:45
Эксклюзив NV
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Для российского диктатора Путина могут создать специальный международный трибунал из-за развязывание войныпротив Украины (Фото:коллаж NV)

Для российского диктатора Путина могут создать специальный международный трибунал из-за развязывание войныпротив Украины (Фото:коллаж NV)

Автор: Наталья Роп

Украина собирает сторонников создать специальный трибунал для наказания хозяина Кремля за преступление агрессии. Без него наказать лично Путина хотя бы заочно почти невозможно.

17 марта в Гааге Международный уголовный суд (МКС) обнародовал историческое решение: выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Того подозревают в совершении военного преступления - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ. Ордер позволит задержать хозяина Кремля в тех странах мира, которые ратифицировали Римский устав — а это 123 страны среди 195 возможных.

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Само дело суд не сможет рассматривать без присутствия Путина, потому и сделал такой шаг.

"Очень важной, определенной лакмусовой бумажкой стало решение МКС опубликовать ордер на арест Путина", - пояснил NV Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии. По его мнению, появление ордера от МКС свидетельствует, что мир начинает преодолевать определенную психологическую нерешительность возможности привлечь к ответственности лично Путина.

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Международный трибунал Международный уголовный суд Гаагский трибунал Военные преступления МУС ордер на арест Путина

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