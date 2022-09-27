Зеленский на Совбезе ООН призвал полностью изолировать Россию и лишить ее постоянного членства 27 сентября, 22:49 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Совету безопасности ООН во вторник, 27 сентября, призвал изолировать страну-террориста Россию и ужесточить санкции против нее.

Глава государства отметил, что это только вопрос времени, когда РФ уничтожит последнюю функционирующую международную институцию.

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Он напомнил, что Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ прекратить обстрелы Запорожской АЭС и умышленно поставила мир на грань ядерной катастрофы. Также страна-агрессор объявила мобилизацию и массово раздает повестки представителям коренных народов на территориях, которые контролирует, а также крымским татарам в оккупированном Крыму, проводя политику геноцида, и организовала псевдореферендумы на захваченных украинских территориях, угрожая жителям оружием.



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Зеленский призвал полностью изолировать Россию и ввести против нее новые серьезные санкции, а также предоставить Украине всю необходимую помощь и четкие гарантии безопасности. Он повторил, что страна, которая угрожает ядерной катастрофой и внедряет политики геноцида, не может оставаться постоянным членом Совбеза ООН.

Также президент подчеркнул, что попытка аннексии украинских территорий будет означать, что с российским диктатором Владимиром Путиным не о чем говорить, и призвал все страны послать соответствующий сигнал. Зеленский заявил, что аннексия — это самое брутальное нарушение устава ООН и попытка украсть территорию у другого государства и стереть нормы международного права.

Российские оккупанты 27 сентября начали сообщать о «результатах» псевдореферендумов на захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где нарисовали около 90% «поддержки».

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.