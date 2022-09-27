Совбез ООН соберется из-за псевдореферендумов в Украине 27 сентября, 20:22 Псевдореферендум на оккупированных территориях Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 27 сентября, планируется проведение внеочередного заседания Совбеза ООН по незаконным «референдумам» на захваченных территориях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский также намерен выступить.

Об этом сообщает Tagesschau.

Также ожидается, что Россия будет стараться предотвратить видеообращение Зеленского голосованием.

В таких процедурных голосованиях постоянные члены не имеют права вето, но им нужно большинство в 9 из 15 голосов членов совета.

Видео дня

Также стало известно, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд планирует подать резолюцию, осуждающую Россию и декларирующую, что Совет Безопасности ООН не поддерживает применение силы для перекройки границ во время режима безопасности.

Американские дипломаты будут взаимодействовать со всеми странами в Совбезе, включая дипломатов из Китая и Индии, чтобы заставить их проголосовать «за».

Совет федерации России может рассмотреть «вхождение» временно захваченных и оккупированных территорий Украины в состав страны-агрессора 4 октября.

Российские оккупанты 27 сентября начали сообщать о «первых результатах» псевдореферендумов на захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где нарисовали около 90% «поддержки».

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.