Ожидаемая ложь. В «ЛДНР» начали оглашать первые нарисованные «результаты» псевдореферендумов 27 сентября, 16:32 Псевдореферендум в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 27 сентября, оккупанты начали сообщать о первых «результатах» псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Российские оккупанты якобы обработали уже 12% «протоколов» в Луганской области. Там они нарисовали результат почти в 98% за «присоединение» региона к РФ.

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Такая же ситуация и на оккупированных территориях Донецкой области. Там «присоединение» к РФ якобы поддерживают 98%.

Также пропагандисты сообщили о «результатах» псевдореферендума в Херсонской области — 97% якобы «за».

23 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

