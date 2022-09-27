Ожидаемая ложь. В «ЛДНР» начали оглашать первые нарисованные «результаты» псевдореферендумов
Псевдореферендум в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Во вторник, 27 сентября, оккупанты начали сообщать о первых «результатах» псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
Российские оккупанты якобы обработали уже 12% «протоколов» в Луганской области. Там они нарисовали результат почти в 98% за «присоединение» региона к РФ.
Такая же ситуация и на оккупированных территориях Донецкой области. Там «присоединение» к РФ якобы поддерживают 98%.
Также пропагандисты сообщили о «результатах» псевдореферендума в Херсонской области — 97% якобы «за».
23 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.
Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.
Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.