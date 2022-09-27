Лучший ответ Путину на ядерный шантаж 27 сентября, 17:53 Путин попытался вернуть инициативу в своей агрессивной войне против Украины (Фото:REUTERS)

Важно попытаться понять его логику

Мерами, объявленными на прошлой неделе, Путин попытался вернуть инициативу в своей агрессивной войне против Украины. Большинство мировых СМИ справедливо расценили это как признак отчаяния. Тем не менее, важно попытаться понять логику его шага. По моему мнению, он пытается выиграть себе время: время, чтобы остаться у власти и время, чтобы отсрочить поражение России в Украине. Объявление «частичной мобилизации» и псевдореферендумы в оккупированных Россией регионах и связанная с этим ядерная угроза — все служит этой цели.

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Отмечается, что на подготовку резервистов уйдет время, российская армия сталкивается с растущими материально-техническими проблемами. Путин это все знает. Он мобилизует экономические ресурсы, чтобы попытаться решить материально-технические проблемы, и надеется, что сможет протянуть войну зиму, пока учатся новые солдаты, и пока он пытается разделить европейцев, столкнувшихся с серьезным энергетическим кризисом во время, как он надеется, суровой зимы. Именно в этом свете следует рассматривать псевдореферендумы о присоединении к России на оккупированных украинских территориях.

Он пригрозил: как только эти территории будут считаться частью России, любые попытки Украины вернуть их подвергнутся ядерному возмездию. Если западные партнеры Украины воспримут эту угрозу серьезно, то будут давить на украинское руководство, чтобы это не форсировало контрнаступление на фронте. Будет время для того, чтобы привести мобилизованных резервистов в боеспособное состояние и насытить российскую армию оружием. Такая вот путинская авантюра.

Абсолютное возмущение превзойдет абсолютный террор

Уже отмечалось, что мобилизация приведет к негативным последствиям внутри России. Что делать с ядерной угрозой от Путина? Прежде всего, заметим, что страх перед этой угрозой сильнее в западных странах, чем в Украине. Это потому, что страдания, причиненные украинскому народу, были настолько сильны, что украинцы осознали: они стоят перед выбором — победа или смерть.

Во-вторых, Путин угрожал ядерным оружием с начала войны (в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, в случае отправки высокотехнологичного оружия в Украину, в случае «ракетных ударов по территории России»), поэтому нынешняя угроза ядерного удара на случай возвращения украинцами утраченных территорий не совсем нова.

Нельзя исключать, что Путин применит тактическое ядерное оружие, если Россия будет вынуждена отступить от всех завоеванных с 2014 года территорий. Это было бы шагом отчаяния, маловероятным по разным причинам, но исключать его нельзя. Однако нет никаких сомнений в том, что если это произойдет, весь мир мгновенно обернется против Путина и российского руководства.

Абсолютное возмущение превзойдет абсолютный террор. Между тем, лучший ответ Путину — усилить поддержку Украины, чтобы помочь ей как можно быстрее положить конец этой агрессивной войне.

Текст опубликован с разрешения автора

Перевод НВ

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