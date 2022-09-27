«Любовь» в объятиях насильника. Как на самом деле выглядел «референдум» в «ЛНР» — НВ собрал свидетельства очевидцев 27 сентября, 20:20 Эксклюзив НВ Под пристальным надзором: «Голосование» на оккупированной части Украины проходило под присмотром российских военных (на фото Мариуполь) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Около недели понадобилось Кремлю, чтобы организовать «референдум» на оккупированных украинских землях. Как рассказали НВ жители «ЛНР», даже создавать видимость легитимности этого «волеизъявления» захватчики и коллаборанты не стремились

«Стремительным домкратом», — именно так прошло «голосование» на организованном россиянами так называемом «референдуме о присоединении к России» в оккупированных районах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонских областей. На все захватчикам и коллаборантам понадобилось пять дней.

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Первые четыре пошли на создание видимости «дистанционного голосования», когда люди с переносными урнами и в сопровождении вооруженных солдат вражеской армии ходили по домам и квартирам. Последний день ушел на проведение процедуры «народного волеизъявления», прошедшего на «избирательных участках», — как правило, в школах. При чем и в этом случае россияне спешили — и уже в 16−00 объявили окончание этого действа.

Всего через шесть минут российские информагентства передали первые результаты «голосования», исходя из которых подавляющее большинство населения захваченных РФ территорий просто мечтает стать россиянами: «за» вхождение в РФ проголосовало от 97,47% жителей оккупированных районов Херсонщины до 98,05% оставшихся на месте обитателей Донецка.

Иными словами, оккупанты едва старались придать хоть какой-то легитимности своим «референдумам». Об этом свидетельствует не только скорость проведения «голосования» и «подсчета голосов», не только заоблачный результат «волеизъявления», но даже и тот факт, например, что в «ЛНР» в голосовании «приняли участие» 1,8 млн человек. По стандартной методике оценки населения, это означает, что с учетом тех, кто не дошел до урн, а также детей и подростков, в регионе должно проживать 2,5 млн. человек. А это больше, чем находилось здесь по официальным данным в 2013 году, — 2,2 млн. Словно и не было массовой убыли населения из-за полномасштабной войны, мобилизации и миграции.

Луганский предприниматель Александр рассказал НВ на условиях анонимности, что накануне «референдума» «республиканские власти» приказали жителям Луганска развесить на балконах своих квартир российские «триколоры».