Крым покидают тысячи людей. Как идет мобилизация в Крыму и почему первыми повестки получают крымские татары — интервью с Ташевой 27 сентября, 16:10 Эксклюзив НВ Берут всех: по утверждению Представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, повестки в Крыму раздают несмотря на возраст и физическое состояние людей. (Фото:DR)

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева — о стремлении оккупационных властей полуострова отправить на войну со стороны России крымских татар и о том, как украинская «бавовна» изменила настроения среди крымчан.

Масштабная мобилизационная кампания, которую проводит РФ после системных провалов в войне в Украине, охватила также оккупированные регионы Украины, в частности Крым. Его с марта 2014 года Россия считает своей территорией. Большинство тех, кого пытаются мобилизовать в Крыму — граждане Украины и в основном крымские татары, коренной народ Крыма, утверждает постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

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О российской мобилизации на оккупированном полуострове, настроениях его жителей и шансах граждан Украины избежать призыва Ташева подробно рассказывает в интервью НВ.

— Соответствует ли действительности новость о том, что среди мобилизованных в Крыму большая часть - крымские татары ?

— Мы не можем говорить о процентах, но то, что в большинстве мобилизуют крымских татар, говорить можно. По состоянию на воскресенье 25 сентября нам известно, что минимум 1500 повесток раздали именно крымским татарам. Если учитывать заявления так называемой администрации Крыма в лице Аксенова, речь идет об общем плане мобилизации на 3.000-3.500 человек. Тогда 50-60% этого плана безусловно составляют крымские татары, а они, в процентном отношении, - только 20% населения всего региона. То, что нам говорят правозащитные организации, мониторившие ситуацию по селам, по малым городам, только за два дня 21-22 сентября было роздано 1.000 повесток. Так что все они были готовы заранее, как и списки подлежащих мобилизации, подготовка, по нашим источникам, длилась два с половиной — три месяца, поэтому и стартовали почти сразу.

— Есть ли закономерности в том, кого призывают? Политические предпочтения, возраст, активизм?

— Если посмотреть на поступающие в представительство президента Украины обращения, более всего призывали из небольших сел и поселков. Во-вторых, можно говорить об этнической составляющей этой кампании. Мы знаем об облавах в местах компактного проживания крымских татар, по государственным учреждениям. У нас есть подтвержденный факт, что повестки вручали мужчинам — крымским татарам, преподавателям школы в СМТ Зуя. Мы не можем говорить как происходило по всему Крыму, но мы знаем, что в некоторых местах компактного проживания крымских татар окружали одну или две улицы, вручали повестки, ходили по домам. Причем, по словам очевидцев, «гребут всех», несмотря на возраст, политические предпочтения, болезни.

Приходили на рынки, на большой рынок Крымопт, где также многие крымские татары ведут свой бизнес. Там тоже раздавали повестки. По утверждению Аксенова, они уже все повестки раздали. Кого именно отправят на войну – неизвестно.

— Есть ли для мужчин призывного возраста возможность покинуть пределы Крыма и России?

— Да, такая возможность остается даже по состоянию на 27 сентября. В этом и трагедия крымских татар, потому что здесь есть две составляющие, одна составляющая - когда граждан Украины отправляют на войну, хотя и не должны этого делать. Это преступление согласно международному гуманитарному праву: население на оккупированных территориях не должны призывать на срочную службу и тем более — мобилизовывать. Если возвращаться к крымским татарам, то преступление не только в том, что их отправляют на войну и гибель, а также воевать против своих людей — поскольку крымских татар также много в рядах ВСУ. Преступление в том, что целые семьи уезжают из Крыма, чтобы избежать этого призыва.

Такие искусственно созданные условия для миграции крымских татар с родной земли – не новость. Такое было уже восемь лет назад, во времена первой аннексии Крыма в 1783 году, когда часть крымских татар должна была покинуть Крым. Сейчас подобное принуждение происходит благодаря этой мобилизационной кампании. Уже сегодня Крым покидают тысячи людей, и это фактически очищение территории полуострова от крымских татар.

На границах Крыма людей останавливают, проводят тщательные проверки документов, есть случаи, когда людей не пустили за пределы Крыма, как правило, это касалось тех, на кого были уже оформлены повестки. Большинство все же проходит и здесь оккупационная администрация в выгодном положении. С одной стороны, они отправляют часть крымских татар на войну, с другой — заставляют покидать Крым, в свою очередь заселяемый россиянами из-за пределов Крыма.

— Достаточно эффективным рычагом в судьбе мобилизованных крымских татар должна стать позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, есть ли она по этому поводу?

— Я думаю, что она есть и она будет артикулирована в ближайшее время. Важно сказать, что Турецкая Республика и президент Турецкой республики активно поддерживают крымских татар, отзываются на просьбы руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, соответственно, какая-то коммуникация будет. В силу того, что наш президент и вчера, и сегодня сказал о преступной мобилизации и притеснениях именно крымских татар, поэтому мы думаем, что реакция может быть и от Турции, и от других наших партнеров. Конечно, мы ждем поддержки Турции и для выезжающих сейчас в Турецкую республику крымских татар.

— Разработаны ли сейчас механизмы как крымчанам, если они все же попали в российскую армию и отправлены на войну, сдаваться в плен?

-Самый действенный совет до сих пор - спрятаться и "потеряться", чтобы не получить документы по призыву. Если человек уже отправлен на войну, мы прокоммуницировали с Министерством обороны, СБУ и предоставили телефоны, по которыми можно обращаться и передавать информацию об этом и заявлять о желании сдаться в плен. Понятно, что никакой конкретной пошаговой инструкции сдачи не существует. Всё зависит от того, что будет происходить на поле боя. Если человек сможет сдаться в плен, это будет рассмотрено в его личном деле. Но главное, чтобы это лицо не совершало преступлений против гражданского населения, потому что если призывники из Крыма будут обстреливать и убивать украинских граждан, то такие действия уже не будут считаться войной по принуждению, а человек на нее попавший - жертвой насильственной мобилизации. Согласно международному праву, лица, отправляемые на войну принудительно, являются жертвами агрессии РФ. Такие лица должны подпадать под защиту и не несут ответственности, но только в том случае, если они действительно не совершали преступлений против гражданского населения.

— Если говорить шире, как изменились настроения в оккупированном Крыму, когда туда стали долетать ракеты?

— Все это тоже связано с мобилизацией, потому что Россия, ее оккупационные администрации, мстят крымским татарам, гражданам Украины не татарам за их нелояльность в течение последних восьми лет, а также за то, что эта нелояльность становится более заметной в последние месяцы. Мы сейчас следим за так называемыми судебными реестрами на полуострове и нашли 144 решения по привлечению к ответственности граждан по статье 20.3.3, это статья о фейках и дискредитации вооруженных сил РФ. Мы анализировали, за что людей штрафуют или дают административные наказания. У кого-то на машине была наклейка « Нет войне!», а в салоне авто было еще 15 таких же наклеек, это уже дискредитирует армию РФ.

Есть случай, когда учитель Белогорского технического лицея поставил на уроке детям песню "Байрактар" , за что ему присудили 100 тыс. рублей штрафа. Кто-то, как крымский художник Богдан Зиза, обливший желто-голубой краской Евпаторийскую городскую администрацию, идет на открытые проявления неповиновения. Люди выходят с одиночными пикетами, они начали проявлять сопротивление, потому что увидели, что от него может быть результат. И эти взрывы, которые мы называем «бавовной», а в Крыму называют «хлопками», это все живо и эмоционально обсуждалось среди крымских татар и проукраинского населения на территории полуострова. Мобилизация отчасти могла быть местью за такую активность.

Все альтернативы плохи: крымские татары в Крыму поставлены сегодня перед выбором – стать вынужденными мигрантами и покинуть Родину, или принять участие в братоубийственной войне, объясняет Ташева. / Фото: Дмитрий Ларин

Относительно россиян, заехавших на полуостров, мы все видели, как они активно выезжали в августе с территории полуострова. Они поняли, что территория, о которой им так долго говорили, что она безопасна, что можно ехать работать, замещать местных, таковой в результате не стала. Еще есть часть людей, достаточно большая, они инертно воспринимали оккупацию. Большой миф - что оккупацию радостно встречали все. Эти люди уже сегодня Россией разочарованы. Многие из них напуганы, многие задают вопросы оккупационной администрации - а как вы нас защищаете, а что с бомбоубежищами, а что будет, если Украина будет уничтожать Керченский мост? Люди недовольны и задают все больше неприятных вопросов. При этом, они видят виновниками положения не федеральные власти, а как раз местные — «царь все еще хороший». Воевать они не очень хотят, потому что видели последствия этой войны лучше, чем жители регионов России: именно в Крым прибывает львиная доля трупов российских военных. Кроме того, мы уже насчитали около 150 похорон, которые состоялись именно в Крыму в результате войны. При этом 74 погибших, по нашим данным, имели украинское гражданство.

— В Крыму и прилегающих к Крыму южных областях продолжают исчезать гражданские лица. Работаете ли вы с этим вопросом?

— К сожалению, у нас нет полной информации, но в силу того, что территория Херсонской области граничит с Крымом, то мы пытаемся отслеживать эту ситуацию. Поскольку людей сначала похищают где-то за пределами Крыма, пытают, а затем довольно часто они оказываются в Крыму. У нас есть ряд запросов от родственников похищенных людей, которые сейчас находятся в Крыму.

Большей частью это гражданские люди, но мы также знаем о нахождении в Крыму наших плененных военных. О количестве мы не знаем, но знаем, что они некоторое время находились на территории Симферопольского СИЗО. Можно вспомнить Дениса Миронова, он был в терробороне, его украли в Херсоне, пытали, сломали ребра и повредили легкие, перевезли в Севастополь, где он, к сожалению, и умер. И таких случаев много.