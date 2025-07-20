Десятки украинских послов посетили позиции военных в Запорожской области — Сибига

20 июля, 18:45
Андрей Сибига во время визита в Запорожскую область с украинскими послами (Фото: Andrii Sybiha via X)

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что украинские послы со всего мира посетили Запорожье и позиции украинских военных в Запорожской области, опубликовав соответствующие фото.

На своей странице в соцсети X Сибига уточнил, что украинские дипломаты побывали в Ореховском районе.

«Украинские послы увидели дома, разрушенные российскими ударами, передовые оборонительные окопы, безопасную подземную школу, критически важную инфраструктуру, ключевые промышленные объекты и почтили память погибших украинских героев у мемориала Дерево жизни», — отметил глава МИДа.

Он объяснил, что такие визиты придают новое понимание того, как живут люди в Украине, через что они проходят и каковы их насущные потребности, и увеличивают мотивацию дипломатов быть более убедительными и достигать более ощутимых результатов.

Сибига также поблагодарил главу Запорожской ОВА Ивана Федорова за организацию визита и сообщил, что 21 июля президент Украины Владимир Зеленский откроет Конференцию послов Украины 2025 под названием От силы дипломатии к дипломатии силы.

Зеленский обсудил с Сибигой санкции ЕС против России, сотрудничество с США и назначение послов

17 июля Зеленский сообщил, что 21 июля состоится обновление корпуса украинской дипломатии — в том числе и назначение новых послов Украины в иностранных государствах.

До этого сообщалось, что президент Украины обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля замену украинского посола Оксаны Маркаровой.

10 июля президент Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена, и сообщил, что рассматривает вместо нее кандидатуру на тот момент министра обороны Рустема Умерова.

«Білгород, не Бєлгород». Сибига заявил, что в Украине будут возвращать в официальное употребление украинские названия иностранных городов

Однако 17 июля глава украинского государства заявил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Как уточнил президент, именно в этом статусе чиновница будет работать, пока продолжаются все процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.

