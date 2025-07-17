Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по сотрудничеству с США и предложил послом в Вашингтон

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

В своем Telegram-канале глава государства написал, что в этом статусе Стефанишина будет работать, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.

Зеленский поблагодарил Стефанишину за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.

«Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий», — подчеркнул президент Украины.

Он также напомнил, что Ольга Стефанишина участвовала в переговорах с США о новом формате экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

«Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию», — добавил Зеленский.

С сентября 2024 года Ольга Стефанишина была министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министром юстиции Украины.

16 июля нардеп из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко заявил, что САП открыла уголовное производство в отношении Ольги Стефанишиной — по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

4 июня Украинская правда опубликовала расследование, согласно которому, АРМА определило компанию для управления Дома профсоюзов в Киеве, которая может быть связана с бывшим мужем Стефанишиной. В расследовании говорилось, что это уже четвертый дорогой актив, который получила одна компания. Стефанишина заверила, что не имеет отношения к деятельности экс-супруга.

10 июля Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена. Президент сообщил, что рассматривает вместо нее кандидатуру министра обороны Рустема Умерова.

Замену Оксаны Маркаровой президент Украины обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Зеленский назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Эту информацию, опубликованную 7 июля агентством Bloomberg, подтвердили журналистам Общественного информированные источники.