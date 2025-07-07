Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова может потери должность (Фото: Оксана Маркарова / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсуждал замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в понедельник, 7 июля.

По данным агентства, среди потенциальных кандидатов на должность нового посла в США — премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Bloomberg пишет, что вероятная замена Маркаровой может произойти в деликатный момент в отношениях Украины с США на фоне сокращения американской помощи и усиления российских обстрелов Украины.

Зеленский, по словам источника, поручил Министерству иностранных дел Украины обсудить с американской стороной назначение следующего посла.

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк, комментируя статью Bloomberg, заявил, что Шмыгаль отказался от должности, а Галущенко не собираются назначать на нее.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Маркаровой сейчас является, по словам нардепа, министр культуры Николай Точицкий. Маловероятным является назначение заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, а очень маловероятным — министра обороны Умерова.

Оксана Маркарова, бывшая министр финансов Украины, занимает роль посолки в США с февраля 2021 года.

В последние недели украинские СМИ все чаще пишут о вероятных кадровых перестановках в Кабмине и отставке Дениса Шмыгаля.

Лидеры Украины и США провели телефонный разговор 4 июля.

Президент Украины заявил, что разговор был «лучшим за все время». Лидеры обсудили, в частности, возможности по ПВО, и договорились, что команды будут работать над увеличением защиты неба. Трамп также назвал телефонный звонок Зеленскому «хорошим разговором».