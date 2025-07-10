Зеленский подтвердил замену посла Украины в США и заявил, что рассматривает кандидатуру Умерова

«Изменения посла в США состоятся. Я благодарен Оксане Маркаровой, мы с ней имели контакты. Каким будет продолжение ее работы, я не могу сказать, — многое зависит именно от нее. Я бы хотел, чтобы она продолжала работать именно в Украине…» — отметил Зеленский во время брифинга на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме в четверг, 10 июля.

Он отметил, что на должность посла Украины в США рассматривает кандидатуру министра обороны. По словам Зеленского, избрание Умерова на эту должность повлияет на серьезные перестановки в украинском правительстве, поскольку многое зависит от оборонного ведомства.

«Потому что сегодня все решения, весь наш бюджет — это война. От Министерства обороны очень многое зависит. Это серьезное решение. Для нас очень важно усиливать отношения с США… нужно, чтобы человек был сильный и был в контексте самого главного — усиления Украины оружием. Одна из моих идей — что это может быть министр обороны Украины», — заявил Зеленский.

8 июля Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде.

Замену Оксаны Маркаровой президент Украины обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Зеленский назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Эту информацию, опубликованную 7 июля агентством Bloomberg, подтвердили журналистам Суспільного информированные источники.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Украинскому радио, опубликованном 8 июля, заявил, что в ближайшее время ожидается около 20 указов президента по обновлению руководителей зарубежных дипучреждений.