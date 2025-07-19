«Білгород, не Бєлгород». Сибига заявил, что в Украине будут возвращать в официальное употребление украинские названия иностранных городов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ведомство работает над исправлением транслитерации украинских топонимов. Также в официальное употребление будут внедрять украинские названия иностранных топонимов.

Об этом Сибига написал на странице в Facebook в субботу, 19 июля.

В частности, он рассказал, как недавно ему принесли ноту иностранного государства. В тексте название украинской столицы было написано как «Kiev».

Реклама

«Дальше уже не читал. Распорядился: „Вернуть без рассмотрения и больше не принимать“. Сначала надо изучить правописание названий украинских городов, а потом „заверять в глубоком уважении“», — заявил Сибига.

По его словам, то же касается украинских топонимов Odesa, Lviv, Chernihiv, Kharkiv, Chornobyl и других, которые должны соответствовать украинской, а не русской транслитерации.

«МИД системно работает над исправлением неправильного написания наших топонимов всюду по миру. Речь идет об онлайн-ресурсах, медиа, транспорте, публичных местах, государственных органах, искусстве и других сферах. И мы уже добились успехов на этом пути», — утверждает глава МИД.

Сибига добавил, что Украина планирует возвращать в национальное употребление названия украинского происхождения иностранных топонимов.

«Ведь мы в Украине говорим Берестя, а не Брест. Білгород, а не Бєлгород. Доброчин, а не Дебрецен. Этот список можно продолжать. Использование украинских названий — наше суверенное национальное право, которое к тому же соответствует действующему законодательству», — сказано в его публикации.

Глава МИД отмечает, что будет инициировать «правильные шаги для систематизации национального употребления названий украинского происхождения для иностранных топонимов».

«Как в случае с исправлением некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов — это прежде всего об уважении. Точнее, нашем самоуважении как государства. Другие будут уважать нас, только если мы будем уважать самих себя», — добавил Сибига.