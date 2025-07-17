Зеленский анонсировал назначение новых послов на понедельник

В ближайший понедельник, 21 июля, произойдет обновление корпуса украинской дипломатии — в том числе и назначение новых послов Украины в иностранных государствах.

Об этом 17 июля написал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

«Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии — вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения», — заявил глава украинского государства.

Кроме того, президент Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за голосование по поводу нового состава Кабмина Украины.

«Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам следует приступить к выполнению поставленных задач. Благодарю всех парламентариев, поддержавших кандидатуры премьер-министра, вице-премьер-министров и министров», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля замену украинского посла Оксаны Маркаровой.

8 июля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается около 20 указов президента Зеленского по обновлению руководителей зарубежных дипучреждений.

10 июля президент Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена и сообщил, что рассматривает вместо нее кандидатуру тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

Однако 17 июля глава украинского государства заявил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Как уточнил президент Зеленским, именно в этом статусе чиновницы будет работать, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.