Зеленский анонсировал назначение новых послов на понедельник
Президент Владимир Зеленский анонсировал «обновление корпуса украинской дипломатии» (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)
В ближайший понедельник, 21 июля, произойдет обновление корпуса украинской дипломатии — в том числе и назначение новых послов Украины в иностранных государствах.
Об этом 17 июля написал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.
«Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии — вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения», — заявил глава украинского государства.
Кроме того, президент Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за голосование по поводу нового состава Кабмина Украины.
«Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам следует приступить к выполнению поставленных задач. Благодарю всех парламентариев, поддержавших кандидатуры премьер-министра, вице-премьер-министров и министров», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что президент Украины обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля замену украинского посла Оксаны Маркаровой.
8 июля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается около 20 указов президента Зеленского по обновлению руководителей зарубежных дипучреждений.
10 июля президент Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена и сообщил, что рассматривает вместо нее кандидатуру тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.
Однако 17 июля глава украинского государства заявил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.
Как уточнил президент Зеленским, именно в этом статусе чиновницы будет работать, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США.