Зеленский обсудил с Сибигой санкции ЕС против России, сотрудничество с США и назначение послов

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 июля, заявил, что заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В своем Telegram-канале Зеленский написал, что поручил Сибизи синхронизировать 18-й пакет санкций ЕС против России в украинской юрисдикции.

«Работаем также со странами Европы вне Евросоюза, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам», — отметил глава государства.

По его словам, глава МИД Украины доложил о договоренностях с США, которые сейчас в работе. Президент отметил, что в понедельник, 21 июля, состоится совещание с послами для определения приоритетов, в частности, относительно дальнейших отношений с США.

Зеленский и Сибига также обсудили ситуацию в приграничье между Россией и Грузией. Глава государства рассказал, что речь идет о гражданах Украины, которых фактически «выбрасывают» с российской территории без документов и предупреждения как Киева, так и Тбилиси.

В частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой Россией территории. Как уточнил президент, украинские дипломаты сейчас занимаются организацией транзита этих граждан домой.

Кроме того, Зеленский добавил, что обсудил с главой МИД назначение новых послов Украины в страны-партнеры.

Ранее он сообщил, что 21 июля состоится обновление корпуса украинской дипломатии — в том числе и назначение новых послов Украины в иностранных государствах.

18 июля Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России. Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.