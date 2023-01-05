Шанс Украины на успех в борьбе. Как будет разворачиваться война — неизвестно, однако Украина имеет постоянный перевес на поле боя — The Economist

5 января, 19:20
Эксклюзив NV
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Трое украинских военных в Херсонской области, 4 января (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Трое украинских военных в Херсонской области, 4 января (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель редактора The Economist Эдвард Карр называет пять курсов, которые должны привести к окончанию войны России против Украины.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Ніхто не може сказати, коли і як закінчиться вторгнення Росії в Україну. Та місяці боротьби викарбували в українській землі п’ять комбінацій стежок, і в певний момент усі вони сходяться до миру. Навіть зважаючи на воєнну непередбачуваність, вивчення цих курсів — найкращий орієнтир щодо майбутнього.

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Перший курс — стійка перевага України на полі бою. Росія більш ніж утричі переважає свого сусіда за кількістю населення і докладає величезних зусиль, щоб знищити інфраструктуру України та зруйнувати її як чинну державу, проте Володимиру Путіну буде складно навчити, озброїти й забезпечити провіантом армію, здатну окупувати чотири українські області, що їх він анексував. Що більше він примушує неохочих росіян до бою, то більшій кількості мертвих тіл йому доведеться вести лік і то більше труднощів долати.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война The Economist Война России против Украины когда закончится война Мир впереди 2023

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