Путин не сможет воевать долго. Экс-спичрайтер российского диктатора — о том, когда и почему Кремль сам отложит в сторону оружие 2 января, 15:26 Эксклюзив NV Ось зла. Российский диктатор Путин вместе с верхушкой свого минобороны решил идти до конца в войне с Украиной (Фото:Reuters)

По какой причине Пригожин оскорбляет Медведева и повторит ли путинская Россия судьбу империи Романовых, рассказывает российский политолог-эмигрант Аббас Галлямов.

На новый год, выступая на фоне одетых в камуфляж людей, российский диктатор Путин заявил о своей готовности продолжать военные действия. Ему подпевают многочисленные кремлевские «ястребы». И это после десяти месяцев позорно складывающейся для РФ войны и при более 100 тыс. убитых на ней россиянах.

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На самом деле настроение в российской элите не столь воинственны, и среди этих людей вызревают внутренние конфликты, уверен бывший путинский спичрайтер (в 2008—2010 годах) и политолог Аббас Галлямов, проживающий сейчас в Израиле. В последнее время мнением этого человека, лично знающего диктатора, все чаще интересуются ведущие мировые СМИ. Последнее из громких заявлений Галлямова: путинская команда готовит своему шефу на случай проигранной войны и внутриполитических проблем «запасной аэродром» — эмиграцию в Южную Америку.

— В публичном околокремлевском пространстве все более заметную роль играет собственник ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Он открыто критикует минобороны РФ, он высмеял прогнозы на следующий год экс-президента Дмитрия Медведева, назвав их «эротическими фантазиями». Что за этим стоит?

— Происходящее является суммой двух факторов. Первый: привычка Путина — он привык таким способом управлять. Принято считать, что российский президент дуболом, но на самом деле он себя таковым не считает. Путин считает, что Лукашенко — дуболом, а себя называет интриганом, тонким тактиком. Поэтому он управляет в том числе и с помощью разводок. Он очень внимательно следит за балансом сил в элитах, чтобы никто слишком не усилился. Поэтому, когда он видит, что кто-то чересчур сильно укрепился, то он любит руками кого-то наносить удары по такому человеку.

— Это связано с тем, что Медведев хочет вернуться в большую политику?

— Медведев очень амбициозный, Путин об этом знает. В последнее время Путин резко усилил Медведева. Во-первых, того недавно отправили с визитом в Китай. Во-вторых, Медведева только что назначили первым замом в военно-промышленную комиссию. Нужно понимать, что тема обеспечения вооруженных сил — главная проблема, которая стоит перед государством, а военно-промышленная комиссия этим и занимается.

В ней формальный председатель Путин, но до последнего момента всем там рулил [Денис] Мантуров, вице-премьер. Он встроен в вертикаль правительства, подчинённый премьера Михаила Мишустин. Но вдруг появляется Медведев, человек, который явно не любит Мишустина, считает, что тот его подсидел. И как первый зампред этой комиссии Медведев теперь имеет право давать поручения и контролировать их исполнение остальным членам. То есть подчинённых нынешнего премьера Путин отдал в рамках комиссии в подчинение премьеру бывшему — Медведеву.

И, видимо, Путин подумал, что что-то сильно он его усилил. И позволил Пригожину сделать то, что он сделал: публично щёлкнуть звонко по носу. Но и самого Пригожина, чтобы тот не сильно заносился, осадил с помощью [министра обороны Сергея] Шойгу: тому позволили создать альтернативные ЧВК «Патриот». Казалось бы, если Пригожин так хорошо справляется с делами, усиливай, накачивай его деньгами, людьми, оружием, пусть расширяет свой «Вагнер». Но нет, оказалось, что «Вагнер» нужен сильным только до определенного уровня, а дальше пусть появляется альтернативная структура.

— Это проявление страха Путина, что кто-то может усилиться больше, нежели он сможет контролировать?

— На самом деле это уже не сколько страх, сколько привычка: он просто по-другому не умеет. Путин очень консервативный человек. Но вот этими разводками можно заниматься, когда у тебя всё хорошо, стабильно, тебе не нужны консолидированные элиты и ты их разводишь, чтобы они случайно не сплотились против тебя.

Но в ситуации, когда нужна консолидация элит, когда «враг у ворот», когда все разваливается, эти разводки абсолютно контрпродуктивны.

Вторая составляющая разводки — его роль как модератора в отношениях элит объективно слабеет: все же видят, что он совершает абсолютно нелогичные поступки. Например, зачем ты проводишь референдумы и объявляешь российской территорией те земли, которые не можешь удержать? Их у тебя на следующий же день начинают отбирать. Он сам себя загоняет в тупик и все это видят. Наиболее амбициозные (Пригожин, Медведев) начинают действовать, всё меньше оглядываясь на Путина.

— Пригожин раскачивает элиты, говорит, что «элиты не должны находиться вне войны». Это всё становится психологическим инструментом, чтобы окружение и богатые россияне все больше боялись?

— В какой-то момент Путин действительно решил использовать Пригожина, чтобы запугивать элиты (история с кувалдой и убитым зеком). Он понимает, что элиты страшно недовольны, разочарованы в нем и в любой момент могут начать выходить из-под его подчинения. Чтобы они боялись что-то предпринять против Путина, появился Пригожин, который демонстративно совершает наезд на [начальника генштаба Валерия] Герасимова, обзывая его через своих подчиненных матерными словами.

Для системы это всё очень плохо, ведь создаёт и в элитах, в лояльных группах населения ощущения того, что всё разваливается, бардак усиливается, стабильности нет.

— Какой может быть авторитет у Медведева и прочих, если их кто хочет, тот и унижает?

— Это всё ведёт к снижению дисциплинированности и функциональности государственного аппарата. Всё чиновники и бюрократы воспринимают происходящее как свидетельство того, что нужно переходить в режим «спасайся кто может», т. е. нужно самому обделывать свои делишки, не сильно заморачиваясь по поводу того, что начальство говорит и быстро обустраивать запасные аэродромы. Вот этим государственный аппарат сейчас и занимается.

— Если смотреть на опросы, проведенные в России, сейчас образ армии продолжает уничтожаться. Какие могут последствия?

— Падает лояльность силовиков по отношению к системе и к Путину лично. Естественно, генералитету, людям, привыкшим жить в режиме безусловного подчинения вышестоящим, страшно оскорбительно видеть, как кадровых военных унижает какой-то уголовник с разрешения Путина. Они страшно возмущены и степень их лояльности по отношению к режиму уменьшается. Путин сам себе роет яму, создав такую ситуацию.

— Многие считают, что нынешняя ситуация сходна с тем, что происходило перед 1917 годом. Так в Первую Мировую войну из-за некомпетентного военного руководства были выбиты гвардейские войска, которые должны были защищать трон, накапливалось недовольство царем и войной. Ситуация повторяется?

— Росгвардию, которая должна защищать режим, Путин вывел из Украины. Поэтому в этом смысле прямой параллели с Первой Мировой нет. Но она есть в главном — в общественном настроении. В 1914 году ширился массовый патриотизм, ожидание лёгкой победы к Рождеству. Но спустя год стали заметны первые признаки протестных настроений, а ещё через пару лет — революционная обстановка. И в этом смысле Россия движется по той же самой колее. Протестные настроения усиливаются, степень лояльности падает, желание продолжать войну резко уменьшилось. По данным Левада-центр за декабрь, число сторонников войны до победного конца около 40%, число сторонников мирных переговоров более 50%.

— Американские издания пишут, что Путин сохраняет оптимизм, потому что не обладает точной информацией с фронта. Понимает ли он точно, что происходит на войне?

— В целом, конечно, понимает, если он отдал приказ взять Киев и свергнуть Зеленского, а Киев не взят и Зеленский на месте. Путин, конечно, пытается убедить себя и сторонников в том, что ещё не всё потеряно, что в конце концов они победят. Но тот факт, что он постоянно говорит о мирных переговорах, указывает на то, что он уже не рассчитывает на абсолютную победу. Сейчас он готов удовлетвориться простым пустяком — признанием российскими вот тех территорий, которые он отжал. Каких-то шесть месяцев назад это его совершенно не устраивало. Помните, в первые дни войны, когда он говорил о задачах, он сказал о денацификации и демилитаризации? То есть до какой-то степени он понимает ситуацию. Но делает вид, что всё не так плохо, скрывает осознание тупика, демонстрирует наигранный оптимизм.

— Российское общество выдержит ещё одну волну мобилизации, долгую войну в два-три года?

— Есть предпосылки к тому, чтобы говорить, что не выдержит: очередная волна мобилизации может взорвать ситуацию. И затянувшаяся война может взорвать ситуацию. Но когда это точно произойдет, никто уверенно не скажет. Первая реферная точка — весна, предположительно март. Тогда станет окончательно ясно, что план Путина заморозить Европу без российского газа и поставить ее на колени, вынудив тем самым прекратить поддерживать Украину, надавить на Зеленского, сесть с ним за стол переговоров, провалился. В российском провластном лагере пока на этот план возлагаются большие надежды.

Вторая точка — президентские выборы 2024 года. Официально кампания стартует за три месяца, то есть в декабре 2023 года, а неофициально — с сентября. Сейчас главный игрок российской политики — ВСУ, в значительной степени всё зависит от того, насколько они эффективно будут действовать.

— То есть, весна и сентябрь — два перехода, когда возможны изменения позиции Кремля? И Путину до следующей зимы необходимо какое-то завершение?

— Да. Выиграть президентские выборы на фоне проигранной войны станет сложно, шансы на переизбрание резко снизятся. Я не вижу особых электоральных мотивов почему большинство может захотеть проголосовать за Путина в условиях отсутствия победы и затянувшейся войны. Путину, чтобы уверенно победить, придется сфальсифицировать выборы, но они чреваты протестами.

— Но российская власть фальсифицирует выборы постоянно.

— Путин всегда побеждал реально, то есть больше 50% голосов он набирал объективно. Да, он не допускал к выборам сильных оппозиционных кандидатов, зачистил медийное пространство, затыкал рты критикам. Но люди приходили и ставили в бюллетени свои галочки. Фальсификации были на периферии. Условно говоря, он набрал 55%, а ему нарисовали 70%.

А тут речь идет о том, что он на выборах в 2024 году и эти 50% не наберёт. Когда он условно с 35% начнет рисовать до 60%, то это может уже привести к реальным протестам. А протесты в условиях отсутствия лояльности со стороны силовиков — совсем опасная штука.