«Лицемерие оставьте себе». В Офисе президента отреагировали на заявление Путина о «прекращении огня» на Рождество

5 января, 18:05
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Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в четверг, 5 января, прокомментировал утверждение российского диктатора Владимира Путина о «рождественском прекращении огня».

У себя в Twitter Подоляк напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.

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«Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе…», — добавил он.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1611028367544811521

Российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих. Страна-террорист призывает Украину, которая защищается от оккупантов, тоже объявить о «прекращении огня».

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Ранее президент Владимир Зеленский призывал страну-агрессора вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество. Он подчеркивал, что вывод оккупационных войск с территории Украины обеспечит надежное прекращение огня.

https://www.youtube.com/embed/UwrtRmdnm5M
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Прекращение огня Российская пропаганда Рождество Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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