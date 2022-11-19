Формула мира. Зеленский назвал 10 пунктов, которые необходимо выполнить для полного демонтажа российской агрессии 19 ноября, 11:46 Владимир Зеленский считает неприемлемым, краткосрочное окончание войны, к которому стремится Россия (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил десять пунктов украинской формулы мира, которые необходимо выполнить для полного демонтажа российской агрессии.

Выступая на Halifax International Security Forum, президент Украины подчеркнул, что краткосрочное окончание войны, к которому стремится Россия, не гарантирует настоящего мира, а лишь усугубит ситуацию.

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Также Зеленский назвал неприемлемыми «любые идеи уступок нашей землей или нашим суверенитетом, которые когда-то звучали».

По его словам, единственный путь к настоящему миру – полный демонтаж российской агрессии, формулу которого из 10 пунктов он представил на саммите G20. Эта формула выглядит следующим образом:

1. Радиационная и ядерная безопасность;

2. Продовольственная безопасность;

3. Энергетическая безопасность;

4. Освобождение всех пленных и депортированных;

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий;

7. Возвращение справедливости, то есть трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;

8. Противодействие экоциду;

9. Гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации;

10. Фиксация окончания войны.



«В чем смысл такого подхода? Мы выделяем то, из чего состоит российская агрессия, и предлагаем партнерам вместе с нами демонтировать все элементы агрессии, чтобы обеспечить безопасность. Это то, в чем каждый из наших партнеров может проявить свое лидерство», – пояснил президент Украины.

Зеленский назвал примером приближения продовольственной безопасности продление экспортной зерновой инициативы и новую гуманитарную инициативу Grain from Ukraine для беднейших стран.

«Я предлагаю вам, уважаемые участники и участники форума, выбрать возможные варианты лидерства для ваших стран. Каждый пункт нашей формулы мира включает в себя предложения конкретных решений. Пожалуйста, выберите, в каком пункте вы можете помочь», — сказал он.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите G20. Во время выступления он, в частности, предложил России обмен пленными по формуле «всех на всех», заявил, что никаких Минсков-3, когда поражения России стали особенно ощутимыми, не будет, исключил возможность компромиссов с территорией Украины и призвал ускорить отправку миссии ООН на объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы прекратить террор РФ.