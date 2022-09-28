После псевдореферендумов россиян. Зеленский рассказал об итогах переговоров с мировыми лидерами

28 сентября, 23:42
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Владимир Зеленский провел серию переговоров с мировыми лидерами (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский провел серию переговоров с мировыми лидерами (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 сентября, обсудил с мировыми лидерами фейковые референдумы России на оккупированных украинских территориях и усиление поддержки Украины. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьера Великобритании Лиз Трасс, генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Евросовета Шарля Мишеля за четкую поддержку Украины и понимание позиции Киева.

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Он подчеркнул, что Украина не будет мириться с попытками страны-агрессора захватить часть украинской территории.

Президент рассказал, что поблагодарил Эрдогана за помощь в освобождении защитников Украины из плена и обсудил с ним оборонное сотрудничество и реакцию на агрессивные шаги России.

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Во время разговора с Шольцем Зеленский заявил, что Украина ждет систему противоракетной обороны, и поблагодарил его за готовность помочь. Кроме оборонного сотрудничества, они обсудили энергетические вопросы и работу над новым санкционным пакетом ЕС.

По словам президента, разговор с Трюдо «в первую очередь касался того, как Канада может увеличить поддержку Украины». Зеленский предложил канадскому премьеру стать лидером в усилиях для разминирования территории Украины.

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Зеленский и Трасс обсудили усиление британских санкций против России и увеличение оборонной помощи Киеву.

«Я благодарю за принципиальное осуждение российского фарса под видом референдума, за полную поддержку и готовность идти вместе с нами к возвращению свободы всем нашим людям — во всех частях Украины, без каких-либо исключений», — подчеркнул президент Украины.

Во время переговоров с генсеком ООН Зеленский подчеркнул, что Россия готовит почву для попыток аннексии украинских территорий и что такие брутальные нарушения устава ООН нужно наказать. Также собеседники обсудили зерновое соглашение и перспективы его расширения.

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Глава государства также поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля за полную поддержку по вопросу российских псевдореферендумов и готовность увеличить помощь Украине.

«Если кто-то там в России думает, что они смогут „проскочить“ со всем тем, что делают на оккупированной территории, если кто-то там в России надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись каких-то очередных российских объявлений об аннексии, то они — в России — ошибаются», — добавил Зеленский.

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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

https://www.youtube.com/embed/DFGzTwHetR8
Редактор: Нина Григорская

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