Трасс пообещала Зеленскому поддерживать Украину, «пока Путин не потерпит поражение» 28 сентября, 19:03 Премьер-министр Британии Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo)

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 сентября, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

У себя в Twitter глава украинского государства написал, что Великобритания всегда оставалась одним из лидеров поддержки Украины и что Киев рассчитывает на лидерство Лондона в том числе в ответе на псевдореферендумы российских оккупантов. Зеленский подчеркнул, что после этого мир должен усилить военную и финансовую поддержку Украины.



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Как сообщает пресс-служба британского правительства, Трасс четко дала понять, что Британия никогда не признает попытки России аннексировать суверенную территорию Украины. Она заявила, что «Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании до тех пор, пока президент Путин не потерпит поражение».



Зеленский рассказал собеседнице о ситуации на фронте и приветствовал ее решительную поддержку, в том числе на Генассамблее ООН. Трасс поблагодарила президента Украины за его работу по освобождению пяти британских граждан, которых оккупанты удерживали в плену в ОРДЛО. Они также обсудили обеспечение поставок газа в долгосрочной перспективе.



С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

