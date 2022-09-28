Зеленский заявил, что война закончится только полной деоккупацией всех территорий Украины 28 сентября, 12:39 Зеленский заявил, что Украина сможет восстановить справедливость (Фото:ОПУ)

Об окончании войны можно будет говорить тогда, когда Украина вернет все свои захваченные РФ территории, заявил президент Владимир Зеленский.

«Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он — мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть — в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли», — сказал он во время общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета.

Видео дня

Зеленский отметил, что Украина, к сожалению, не сможет вернуть своих погибших граждан, но точно может восстановить справедливость. Она будет начинаться с возвращения своей земли.

Он также добавил, что для Украины и украинцев это народная война.

«Для Украины это народная война. Миллионы людей стали в защиту свободы, в защиту независимости. Это дети, которые поддерживают военных: собирают деньги на оборону, пишут письма на фронт и просто носят воду ребятам на блокпостах. Это тысячи волонтеров. Это наши героические врачи и медсестры. Я могу привести много примеров, когда личное лидерство того или иного человека являются составляющими нашего общего лидерства в войне и частицами нашей будущей победы», — резюмировал президент.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 сентября — 217-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.