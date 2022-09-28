«Даже имитацией назвать нельзя». Зеленский отреагировал на нарисованные оккупантами уровни «поддержки» на псевдореферендумах

28 сентября, 00:31
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Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 27 сентября, отреагировал на нарисованные российскими оккупантами "результаты" псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины.

Глава государства рассказал о своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН и повторил, что очередная попытка аннексии Россией украинской территории будет означать, что «с этим президентом России не о чем говорить».

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Он подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят и что Украина продолжит действовать для защиты жителей и Херсонской, и Запорожской областей, и Донбасса, и временно захваченных районов в Харьковской области, и оккупированного Крыма.

«Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в СМИ. Россия даже не прячется», — отметил Зеленский и добавил, что мир должен ответить на действия оккупантов увеличением поддержки Украины.

https://www.youtube.com/embed/j2n3CM20p8E

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

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С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

https://www.youtube.com/embed/tfdd-ti_iQc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Псевдореферендум Оккупированные территории Война России против Украины Временно оккупированные территории

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