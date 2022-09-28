Два сценария — жесткий и более реалистичный. Как поступит Кремль после аннексии юга и востока Украины — анализ НВ 28 сентября, 17:35 Эксклюзив НВ Во время обращения к россиянам Путин предупредил Запад, что готов использовать оружие массового поражения. И по его словам, «это не блеф» (Фото:Reuters)

Переименовать «спецоперацию» в контртеррористическую по лекалам войны в Чечне или выставить ультиматум о применении ядерного оружия — вот шаги, которые может сделать Москва в ближайшем будущем.

27 сентября оккупационные «власти» захваченных российской армией районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей сообщили о проведении «референдума» по вопросу о присоединении к РФ. И сразу же отчитались о предварительных результатах, согласно которым более 90% участников «волеизъявления» сказали «да» «слиянию» с Россией.

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От проведенных ударными темпами и под дулами автоматов «опросов» иного итога никто и не ждал. Тем более, что кремлевский диктатор Путин еще до старта «референдумов» заявил, что Москва признает их.



30 сентября хозяин Кремля, как уже анонсировали официальные представители РФ, выступит перед обеими палатами российского парламента. Есть и другая дата для такого события — 4 октября. В британской разведке считают, что на этой встрече Путин объявит об аннексии оккупированных украинских территорий, «попросившихся» в РФ.



ЕС заявил, что не признает результата «референдумов». Великобритания уже ответила на их проведение, расширив персональные санкции против деятелей путинского режима. Белый дом также пообещал сделать это. А президент Владимир Зеленский предупредил Кремль, что «признание» организованного захватчиками на оккупированных землях действа сделает невозможным переговоры.



Ради чего Путин затеял всю эту историю и на что он теперь решится? НВ с помощью экспертов попытался ответить на эти вопросы.



ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ КРЕМЛЯ: ЭСКАЛАЦИЯ И УЛЬТИМАТУМ

