Шабунин рассказал, в чем его обвиняет ГБР и почему дело развалится, если его будут рассматривать честно

Глава Центра противодействия коррупции, военнослужащий Виталий Шабунин в интервью Radio NV рассказал, в чем заключается суть обвинения ГБР против него и почему его дело развалится, если суд будет рассматривать его честно.

«Я пошел в первый день войны в ТрО, как куча киевлян, кстати. Служу уже третий с половиной год. Так вот, ГБР считает, что я не так служил пять месяцев из этих трех с половиной лет. И за то, что они считают, что я не так служил (мы будем об этом дискутировать с ними), я должен сесть в тюрьму [на срок] от пяти до десяти лет», — заявил Шабунин в эфире Radio NV.

Он также обратил внимание на то, что в официальном сообщении ГБР об объявлении ему подозрения упоминалось, что его подозревают, в частности, в незаконном использовании волонтерского автомобиля, однако в тексте подозрения упоминания об этом нет.

«В коммуникациях официального органа говорится, что меня подозревают в преступлении, а в документах, в подозрении, его нет. И вчера в суде судья сказала, что нет в подозрении автомобиля. И уже в конце, когда прокурора журналисты прижали, прокурор сказал, что в подозрении нет об автомобиле», — подчеркнул глава ЦПК.

Шабунин рассказал, что на самом деле в подозрении говорится о том, что он с осени 2022 до начала зимы 2023, находясь в НАПК, куда комадир его отправил в командировку, не выполнял там никаких функций.

Он уточнил, что вопросов относительно законности самой командировки у ГБР нет.

Глава ЦПК продолжил, что то, что он не выполнял никаких функций в НАПК, ГБР утверждает, ссылаясь на письмо нынешнего руководства НАПК, которого он сам и его адвокаты не видели.

«То, что озвучивал прокурор. Они спрашивали НАПК: имел ли Шабунин в НАПК рабочее место? Не имел. Был ли ежедневно физически в помещении? Не был. И из этого письма (то, что было вчера озвучено) они делают вывод, что я не выполнял функций», — рассказал Шабунин.

Он добавил, что перед объявлением подозрения ГБР не допросило ни его самого, чтобы спросить, что он делал в НАПК, ни предыдущего руководителя НАПК, который подписывал просьбу о его командировке.

«И на этом строится их обвинение. Вот видите, в помещении не был физически, рабочего места не имел — виновен. Пять лет тюрьмы — как минимум. Это же не шутки, это реально от пяти до десяти лет тюрьмы», — подчеркнул основатель ЦПК.

Шабунин также рассказал, что в отношении него было аналогичное производство НАБУ, которое вызвало его на допросы, во время которых он официально объяснил, что делал в НАПК.

«Вот доказательства, вот ссылки, вот документы. Вызвали [Артема] Сытника, на то время первого заместителя главы НАПК, и главу НАПК Александра Новикова. И те под протокол, не фантазируя, дали показания: „Выполнял функции вот такие, вот такие, принес кучу пользы“. И мы вчера в суд протоколы этих допросов принесли. Только судья отказалась их принимать», — сообщил основатель ЦПК, уточнив, что судья сослалась на то, что это материалы другого производства.

Он добавил, что получал в этот период не боевые, а 50 тысяч гривен, которые получали все военные в то время.

По словам Шабунина, его дело «очевидно, мертвое», но только если процесс будет честным.

«Если процесс будет честным, делу конец, это очевидно. Но вчерашний Печерский суд даже меня удивил. Судья в процессе не приобщила ни одного нашего доказательства. Не исследовала ни одного предоставленного той стороной доказательства. Хоть видимость надо сохранять, друзья, ну правда. Много журналистов было, несколько дипломатов, так нельзя. Теперь о том, почему я в этом процессе не полагался бы на право? Потому что выглядит, что мой процесс — это часть более широких усилий Владимира Зеленского и его команды значительно упростить возможность осуществления коррупционных действий», — заявил глава ЦПК.

Подозрение Виталию Шабунину — что известно

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Глава юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.