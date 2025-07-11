ГБР объявило руководителю ЦПК Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве

Государственное бюро расследований (ГБР) в пятницу, 11 июля, сообщило, что объявило подозрение одному из общественных активистов за уклонение от военной службы и мошенничество . Речь идет о Виталии Шабунине.

Об этом сообщает ГБР в Telegram.

В ведомстве не называют фамилию активиста, которому объявили подозрение. Суспільне со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о Шабунине.

Как утверждают в ГБР, активист «систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд ВСУ».

Также в ведомстве отмечают, что активист в течение длительного времени якобы не появлялся к месту служб. Следствие утверждает, что задокументировало факты получения активистом ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен.

В ГБР отмечают, что обыски не связаны с профессиональной деятельностью активиста.

В Центре противодействия коррупции отметили, что обыск в доме Шабунина завершили. В ведомстве добавили, что сейчас известно о том, что следователи изъяли телефон и компьютер жены Шабунина. Кроме того, изъяли планшет и телефоны детей.

Как утверждают в ЦПК, пока они не имеют связи с Шабуниным. Им также неизвестно о том, где он находится и что с ним происходит. Также связи нет со следователями, которые проводили обыск в Харьковской области.

Позже в ЦПК отреагировали на подозрение и заявили, что считают его абсурдным, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными.

«Напомним, что Виталий добровольно мобилизовался в первые дни полномасштабного вторжения. Он находился в местах несения службы согласно полученным приказам. В частности, некоторое время он находился в Донецкой области, а последние несколько месяцев несет службу в Харьковской области», — сказано в сообщении.

Ранее начальница юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи ГБР проводят обыск в доме Виталия Шабунина, а также в воинской части в Чугуевском районе Харьковской области, где он проходит службу, без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

Адвокат уверена, что главная цель обыска — именно изъятие телефона, чтобы исследовать, с кем Шабунин коммуницирует в армии или среди представителей власти, и «искать компромат».

Она также добавила, что считает эти действия формой политического давления, связанного с активной антикоррупционной деятельностью Виталия Шабунина.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.

В ГБР сообщали, что 6 октября 2023 года ведомство получило заявление председателя общественной организации Общественный совет добропорядочности Ростислава Кравца относительно возможных «противоправных» действий Шабунина.