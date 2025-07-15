Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин требует от директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева публичных извинений или вручения нового подозрения относительно якобы незаконного пользования автомобилем, о котором шла речь в официальном сообщении ГБР.

Как отметил Шабунин, в подозрении, которое ему вручили, никакого упоминания об автомобиле нет, сообщает Радио Свобода.

Эту информацию подтвердил и прокурор Михаил Балан после судебного заседания. По его словам, факты по авто до сих пор изучаются в рамках досудебного расследования.

«Это попытка на моем примере показать всем обличителям и критикам: Зеленский и его команда могут сделать с кем угодно все, что угодно и когда угодно», — прокомментировал ситуацию Шабунин.

Он убежден, что цель таких действий — запугать критиков и остановить антикоррупционную деятельность.

Также Шабунин не исключает, что следующим шагом может стать его изоляция от публичного пространства, в частности через изменение формата службы.

Его адвокат Сергей Рокунь заявил, что команда защиты будет обжаловать судебные решения и настаивать на необоснованности подозрения.

Народный депутат Ярослав Железняк также обратил внимание на несоответствие между официальным заявлением ГБР и содержанием подозрения.

«Странная странность… в пресс-релизе ГБР было обвинение о том, что якобы Шабунин незаконно использовал авто. А вот в ходе суда оказалось, что это был какой-то странный пиар и такого подозрения нет», — написал нардеп.

15 июля Печерский райсуд Киева избрал активисту и руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

До 20 августа на активиста возложили обязательство:

прибывать по вызову судьи, следователя или прокурора;

не покидать место службы, кроме выполнения задач;

не общаться с работниками НАПК, бывшим командиром и представителями части;

не посещать здание НАПК;

сдать загранпаспорт.

Как заявили в ЦПК, требование носить электронный браслет исчезло из ходатайства «в последний момент».

Подозрение Виталию Шабунину — что известно

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Глава юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.