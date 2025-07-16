В ГБР подтвердили обыски в квартире матери погибшего пилота Джуса в Харькове

Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян утверждает, что мероприятия проходили по решению суда и в соответствии с законом. (Фото: ГБР / Facebook)

Сотрудники ГБР действительно 11 июля проводили обыски в рамках дела о мошенничестве и уклонении от военной службы в харьковской квартире матери Героя Украины и пилота Андрея «Джуса» Пильщикова.

Об этом 16 июля сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии Суспільному.

«ГБР действует исключительно в рамках закона и с уважением к памяти погибших Героев», — заявила она.

По словам Сапьян, 11 июля один из обысков сотрудники ГБР провели в харьковской квартире, где фигурант жил до объявления подозрения. При этом пресс-секретарь ведомства утверждает, что мероприятия проходили по решению суда и в соответствии с законом.

Ранее мать Пильщикова Лилия Аверьянова сообщила, что следователи ГБР пришли в квартиру в Харькове 11 июля — причем она в этот момент находилась в Киеве.

«Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда надо заходить сняв шляпу. Они просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла», — рассказала мать Джуса.

По словам Лилии, ключи от квартиры были у соседки — та и открыла следователям дверь.

Она также заявила, что заинтересована, чтобы квартира не пустовала, поэтому в жилье часто останавливались «друзья, которые приехали в Харьков по работе». Какое-то время там проживал активист и руководитель Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина — поскольку Аверьянова, по ее словам, хотела, чтобы за квартирой кто-то ухаживал.

Подозрение Виталию Шабунину — что известно

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Глава юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.

15 июля 2025 года Печерский райсуд избрал Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.