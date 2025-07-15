Суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства

Печерский райсуд Киева во вторник, 15 июля, избрал активисту и руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.

В Центре противодействия коррупции подтвердили, что судья Светлана Гречаная удовлетворила ходатайство обвинения, которое просило о личном обязательстве для Шабунина. Защита будет обжаловать решение суда.

Реклама

До 20 августа на активиста возложили обязательства:

прибывать по вызову судьи, следователя или прокурора;

не покидать место службы, кроме выполнения задач;

не общаться с работниками НАПК, бывшим командиром и представителями части;

не посещать здание НАПК;

сдать загранпаспорт.

Как заявили в ЦПК, требование носить электронный браслет исчезло из ходатайства «в последний момент».

«При избрании меры пресечения судья отказывалась удовлетворять ходатайство защиты. В частности, Гречаная отказалась приобщить протоколы допроса, подтверждающие, что Шабунин выполнял большой объем работы во время командировки в НАПК», — сказано в сообщении Центра.

По версии следствия ГБР, командир несколько раз отправлял Шабунина в командировки в НАПК «без должных оснований», а он якобы туда не приходил и проводил время по своему усмотрению. Во время судебного заседания сторона защиты предоставила письма экс-главы НАПК Александра Новикова, который подтверждает, что просил о командировке Шабунина, сообщил нардеп Железняк. Он также написал, что в ГБР не допросили руководство НАПК по этому вопросу.

«Почему-то следствие не спросило у самого Виталия, чем он занимался в НАПК. Это все в открытом доступе. Нет сложности в том, чтобы найти информацию о том, что Шабунин занимался восстановлением декларирования должностных лиц, снижением уровня коррупции в оборонных закупках и рядом других задач», — заявили в ЦПК.

Во время заседания защита Шабунина заявила отвод судье Гречаной, поскольку ЦПК ранее публично ее критиковал, но судья не удовлетворил запрос.

В ГБР, в свою очередь, заявили, что суд «подтвердил обоснованность подозрения в инкриминированных уголовных нарушениях».

Подозрение Виталию Шабунину — что известно

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По версии бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Глава юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.