Кого и как пытаются «закошмарить» делом против Шабунина — рассказывает сам антикоррупционер (Фото: Украинская правда)

Глава Центра противодействия коррупции, военнослужащий Виталий Шабунин в интервью Radio NV — о деле ГБР против себя, том, что на самом деле есть в подозрении, кому это выгодно и как будет развиваться ситуация дальше.

— Ты только что с допроса ГБР, я так понимаю. Расскажи об этом.

— Не о чем рассказывать. Мне отменили еще два допроса, которые должны были быть завтра и послезавтра, с единственной целью — чтобы быстрее избавиться, [чтобы я не находился] в Киеве. Поэтому я завтра с семи утра отбываю на место службы в Харьковскую область.

— Почему хотят избавиться от тебя в Киеве?