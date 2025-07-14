ГБР вручило Шабунину ряд повесток на допросы

14 июля, 13:34
«Сейчас Виталий Шабунин находится в Киеве, ему вручили ряд повесток на допросы в ГБР (Фото: Украинская школа политических студий/Ukrainian school of political studies/ Facebook)

Руководителю общественной организации Центр противодействия коррупции Виталию Шабунину вручили ряд повесток на допросы в Государственное бюро расследований, по которым он обязан явиться. Сейчас он находится в Киеве.

Об этом сообщает команда ЦПК в Facebook.

«Сейчас Виталий Шабунин находится в Киеве, ему вручили ряд повесток на допросы в ГБР, по которым он обязан прибывать. А значит, сейчас он не может вернуться к месту службы», — говорится в сообщении.

По информации центра, следователь еще не подал ходатайство об избрании Виталию Шабунину меры пресечения. Защита Шабунина требует рассматривать легализацию обысков с участием адвокатов и самого Виталия, поскольку «следователи грубо нарушили закон и пришли в часть, где служит Виталий, и дом его семьи без постановлений суда».

В организации также перечислили ряд нарушений, которые, по их словам, были допущены работниками ГБР:

  • следователи не привели оснований для проведения неотложных обысков без решения суда;
  • адвокатов намеренно не допускали на места обысков — в Киеве и на Харьковщине — и не ждали их прибытия;
  • на Харьковщине большинство изъятой техники и вещей не были зафиксированы на видео, в частности, техника неизвестного происхождения, которую могли подбросить;
  • изымали личные вещи, которые не имеют отношения к делу — технику жены и детей, а также часы самого Шабунина;
  • по прибытии адвокатов следователи угрожали им изъятием телефонов в ответ на попытки фиксации процесса.

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По данным бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Начальник юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.

