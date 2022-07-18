Минус двое и Ермак в выигрыше. Почему Владимир Зеленский отстранил руководителя СБУ и генпрокурора и при чем здесь люди из ОП 18 июля, 20:19 Эксклюзив НВ Президент Владимир Зеленский провел самую громкую кадровую ротацию с начала полномасштабной войны (Фото:Коллаж НВ)

Президент Владимир Зеленский меняет своих людей в СБУ и генпрокуратуре на кандидатов, принадлежащих к кругу влияния главы ОП Андрея Ермака

Поздним вечером 17 июля президент Владимир Зеленский принял громкое политическое решение — первое подобного уровня с начала полномасштабного вторжения РФ: он отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и с должности — генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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Свое решение глава государства в видеообращении объяснил тем, что среди работников этих двух органов оказалось много коллаборантов, так что это ставит «уже серьезные вопросы к соответствующим руководителям».



Соответственно, на сайте президента появились соответствующие указы Зеленского относительно его бывшей соратницы Венедиктовой и друга детства — Баканова.



Сначала на Банковой объяснили, что оба руководителя еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки. Однако, по данным НВ, увольнения все же планируют реализовать.



И действительно, уже вечером 18 июля Зеленский внес в Раду представление об увольнении Баканова. А депутат от Голоса Ярослав Железняк сообщил, что ВР на ближайшем заседании рассмотрит этот вопрос.



Судьба Венедиктовой пока остается неизвестной. Но она сама, по информации издания ZN.ua, считает свое отстранение незаконным.



А между тем в статусах «временно исполняющих обязанности» (в.и.о.) Офисом генпрокурора (ОГПУ) будет руководить бывший заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, а СБУ — заместитель Баканова Василий Малюк. Оба приближены к главе Офиса президента (ОП) Андрею Ермаку, точнее, к скандальному заместителю последнего Олегу Татарову.



Не изменой единой



Вечерняя новость об увольнении президентом двух руководителей ключевых правоохранительных органов хоть и стала громкой, однако не была совершенно неожиданной. Венедиктову и Баканова планировали отстранить еще до войны, объясняет НВ политолог Владимир Фесенко.



Слухи о возможном увольнении, в частности, главы ОГПУ начали распространяться еще в январе. В это время прокуратура объявляла подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Однако Венедиктова решила самоустраниться от этого неудобного дела и ушла в отпуск, а свои полномочия по подписанию подозрения возложила на заместителя Симоненко.



«Венедиктова очень волновалась в январе, — объясняет Фесенко. — Тогда это было в определенной степени связано с делом Порошенко. Уровень доверия к ней значительно снизился еще до войны. По Баканову была такая интересная информация: рассматривалось перемещение его с должности руководителя СБУ на должность генпрокурора. Там целая очередь людей, рассматриваемых на место генпрокурора».



Война поначалу отложила увольнение и Венедиктовой, и Баканова, отмечает политолог. Но впоследствии и добавила оснований для отстранения обоих с должностей.



Официальная причина, озвученная президентом — предатели в рядах СБУ и в ОГПУ. Приводя пример, Зеленский в видеообращении упомянул недавнее задержание эксруководителя Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Последний, по данным следствия, работал на российские спецслужбы и передавал им информацию, содержащую государственную тайну.



Но Кулинич — не единственный сотрудник спецслужбы, пойманный на госизмене. Более высокий по рангу работник СБУ, — Андрей Наумов, эксглава внутренней безопасности ведомства, вообще выехал из Украины за несколько часов до полномасштабного вторжения России, а позже был задержан в Сербии, да еще и с кучей незадекларированных наличных денег.



По словам Зеленского, по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано уже 651 уголовное производство о госизмене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных структур. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.



Однако измена — далеко не единственная причина отстранения от должностей Венедиктовой и Баканова.



Осведомленный собеседник НВ в ОП на условиях анонимности пояснил, что за увольнением главы СБУ стоят несколько факторов. Во-первых, уже упомянутое задержание Кулинича, ставшее частью «большой операции, которая многое установила». Во-вторых, поведение Баканова в начале войны и слишком легкая потеря Херсонской области.



В то же время Венедиктовой на Банковой недовольны, как заметил собеседник редакции из ОП, из-за «пробуксовки» различных расследований и зависимости от «некоторых темных личностей». В частности, в ОП связывают отстраненную генпрокуроршу с эксдепутатом порошенковской БПП Александром Грановским.



В то же время Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента, заявил НВ, что большое количество предателей в рядах СБУ и ОГПУ «является основной причиной» отстранения руководителей этих ведомств, и в этом «нет никаких подводных камней».



На замечание редакции о том, почему тогда увольнение не коснулось главы МВД, если и среди работников его ведомства были случаи государственной измены, представитель президента отметил, что «надо смотреть на позиции этих коллаборантов».



«Нужно сравнивать о ком мы говорим: рядовые работники или руководители региональных подразделений, — сказал Никифоров. — Это тоже нужно учитывать».



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