«Меня выбрали жертвой». Корбан заявил, что украинские спецслужбы отслеживали все контакты конгрессвумен Спартц 12 августа, 19:53 Член Палаты представителей Конгресса Виктория Спартц несколько раз посетила Украину после начала войны (Фото:Representative Victoria Spartz / Facebook)

Реакцией украинских властей на критику со стороны члена Палаты представителей Конгресса США Виктории Спартц мог стать «демонстрационный устрашающий жест» в виде лишения гражданства, считает глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

Корбан утверждает, что всего один раз общался с конгрессвумен украинского происхождения во время ее визита в Днепр, встреча продолжалась около 20 минут.

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«Мы не обсуждали политические вопросы. Мы обсуждали комплектацию вооружения для наших воюющих бригад. Она рассказывала, как работает эта система в Америке, мне это было интересно. Я часто общался с военными, с командирами, выполняющими боевые задачи. Я знаю слабые, острые, тонкие моменты, связанные с деятельностью наших военных на передке. Виктория открыла мне глаза на некоторые процессы, как в Америке ставится боевая задача и как под нее комплектуется вооружение», — рассказал глава штаба.

Вскоре после этого Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

«Было очевидно, что после контакта с Викторией и после ее резких заявлений в сторону господина Ермака пошла какая-то „обратка“. Насколько я знаю, спецслужбы выясняли все контакты Спартц в Украине, пытались найти всех, с кем она общалась. Не знаю, для чего. Очевидно, для осуществления каких-то репрессивных мер в отношении этих людей», — утверждает Корбан.

Он считает вполне вероятной версию, что в качестве показательной меры Офис президента решил лишить его украинского паспорта.

«Почему меня выбрали в качестве жертвы — до сих пор непонятно. Меня уж точно ничего не связывает ни с одним американским политиком. Я вообще не занимаюсь политикой как таковой. Я занимался исключительно обороной страны, обороной города, региона. Занимался и занимаюсь этим масштабно, но это никак не делает меня политиком какого-то уровня, чтобы на мне каким-то образом вымещать. Возможно, это показательно: выбрали человека, на котором отработали демонстрационный устрашающий жест, для того, чтобы другим было неповадно», — заявил Корбан.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

Президент Владимир Зеленский 28 июля сказал, что процесс предоставления или лишения гражданства Украины происходит постоянно в пределах действующего законодательства.

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