Баканов сделал прощальное заявление перед отставкой, Зеленский сменил глав СБУ в ряде областей 19 июля, 12:23 Иван Баканов (Фото:ssu.gov.ua)

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, которого президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей, заявил, что СБУ — не политическая структура, а ее руководитель — не политик.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Обычно, когда глава Службы безопасности Украины уходит с должности, принято громко отчитываться о профессиональных достижениях. Я тоже мог бы прибегнуть к такой практике — результаты есть и их немало», — заявил он.

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Однако, по словам Баканова, с самого первого дня в Службе он «исповедовал другой принцип — реальные дела не нуждаются в словесной помощи».

«Потому что результат — самодостаточная величина, не зависящая от каких-либо субъективных оценок. Политических интриг и других предпосылок. Тем более в такой сверхчувствительной сфере как государственная безопасность», — сказал он.

Баканов заявил, что СБУ — не политическая структура, а ее глава — не политик.

«Мы занимались делами, а не пиаром. Строили максимально прозрачные отношения с обществом, которое немало знает о достижениях Службы за последние 3 года», — отметил он.

По его словам, «скептики будут всегда», однако они могут «задать себе несколько простых вопросов»:

За каденцию какого главы СБУ было задержано и объявлено подозрение куму Путина?

Когда Служба безопасности расследовала уголовные дела, где фигурируют топ-политики и лидеры парламентских фракций?

Были ли когда-нибудь более масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в разных государственных органах, чем в последние годы?

Кто именно системно взялся за пророссийские партии и начал противодействовать вражеской пропаганде?

Когда в государственную собственность стали возвращать имущество и важные объекты инфраструктуры, которые дельцы захватили раньше?

«Да, не все из запланированного удалось довести до конца. Имелись и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно. В то же время следует помнить — сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами», — сказал он.



Баканов добавил, что страна-агрессор стремилась захватить Киев и Украину за три дня и серьезную ставку делала на собственные агентурные сети, которые должны были сработать в начале полномасштабного вторжения.

«Да в этот самый кризисный момент вражеские агенты не сработали — СБУ заранее выстроила четкую систему по их нейтрализации. И это тоже один из результатов, свидетельствующий об уровне работы спецслужбы», — сказал он.

Баканов поблагодарил за службу каждого честного и профессионального сотрудника СБУ.

«Я благодарен народу Украины за доверие в течение этих трех лет. И надеюсь, что результаты работы следующих руководителей СБУ будут только лучше. И напоследок: сейчас, когда каждый день гибнут самые преданные сыновья и дочери Украины, когда российские ракеты убивают наших детей и выжигают украинский хлеб, не следует забывать о единстве. И нашу силу в ней. Мы должны совместно и уверенно двигаться к нашей единственной цели — победе над врагом! Потому что за нами правда. И с нами Бог. Слава Украине! Смерть врагам», — заявил он.

Во вторник, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Сумской области Руслана Григоренко и назначил вместо него Эдуарда Федорова. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Также Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области Владимира Краснянского и назначил вместо него Сергея Лысака.

Глава государства переместил Евгения Борзилова с управления СБУ в Полтавской области в управление СБУ в Закарпатской области.

Управление СБУ в Плтавской области возглавил Иван Рудницкий, до этого возглавлявший именно управление спецслужбы в Закарпатской области.

Начальником управления СБУ в Харьковской области стал Александр Куц.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что ни Баканов, ни Венедиктова не уволены окончательно и отстранены на время проверки.



Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова, его рассмотрят на ближайшем заседании.

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