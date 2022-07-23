Экс-замсекретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене. Вместе с Кулиничем способствовал вторжению РФ — ОГП 23 июля, 14:22 Владимир Сивкович (Фото:Скриншот видео Спецкор/Новости 2+2 via YouTube)

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиру Сивковичу. Еще трех сотрудников ФСБ РФ подозревают в шпионаже.

Об этом говорится на сайте органа.

Следствие выяснило, что 5-я служба Федеральной службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Ее возглавил начальник девятого («украинского») управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ страны-агрессора Игорь Чумаков.

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Также в ее состав входили другие сотрудники ФСБ, в частности, Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других госорганов России. К противоправной деятельности были привлечены и представители бывшей власти в Украине, которые в 2014 году перебрались в Москву, в том числе Владимир Сивкович. В преступную группу входил и экс-глава ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, сообщает ГБР.

Ранее на сайте Офиса генпрокурора опубликовали тексты подозрений другим фигурантам дела Кулинича. В них рассказывают о его деталях.



По мнению следствия, Сивкович согласился на сотрудничество с ФСБ не позднее июня 2019 года. Его мотивация — возвращение к политической жизни Украины «под патронатом России». Экс-замсекретаря СНБО координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Для прикрытия он создал в Москве «политический офис», работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью. На самом же деле они проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины, привлекая к сотрудничеству людей, которые имели разведывательные возможности в стране.

Сивкович и Кулинич на протяжении 2019—2020 годов неоднократно общались. В частности, последний передавал информацию о деятельности СБУ, внутренних противоречиях, они обсуждали необходимость назначить Андрея Наумова первым зампредседателя СБУ, чтобы взять под контроль департамент контрразведки Службы безопасности, сообщает ОГП.

Инфографика: НВ

Также, согласно тексту документа, Сивкович поставил задачу Кулиничу скрывать от руководства СБУ планы России начать полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Тогда в 01:03 Кулинич получил сообщение о подготовке россиян к вторжению, которое должно было начаться в 04:00 с территории временно оккупированного Крыма. Он должен был передать информацию шифрованным сообщением руководству СБУ в Киеве, однако «умышленно не подписал» его и «не предоставил никаких указаний подчиненным» передать информацию. По мнению следствия, это существенно снизило обороноспособность Украины, лишило возможности ВСУ и других военных формирований своевременно принять соответствующие меры реагирования для противодействия наступлению РФ.

Так, ГБР сообщило Сивковичу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а Чумакову, Чулиндину и Терентьеву — по ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

18 июля суд арестовал бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Его отправили под стражу до 13 сентября 2022 года без возможности залога. Кулинич был назначен на должность главы крымского управления СБУ 21 октября 2020-го. 2 марта 2022 года президент Владимир Зеленский его уволил.

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