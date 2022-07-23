Экс-замсекретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене. Вместе с Кулиничем способствовал вторжению РФ — ОГП

23 июля, 14:22
Владимир Сивкович (Фото:Скриншот видео Спецкор/Новости 2+2 via YouTube)

Владимир Сивкович (Фото:Скриншот видео Спецкор/Новости 2+2 via YouTube)

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиру Сивковичу. Еще трех сотрудников ФСБ РФ подозревают в шпионаже.

Об этом говорится на сайте органа.

Следствие выяснило, что 5-я служба Федеральной службы безопасности России создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Ее возглавил начальник девятого («украинского») управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ страны-агрессора Игорь Чумаков.

Видео дня

Также в ее состав входили другие сотрудники ФСБ, в частности, Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других госорганов России. К противоправной деятельности были привлечены и представители бывшей власти в Украине, которые в 2014 году перебрались в Москву, в том числе Владимир Сивкович. В преступную группу входил и экс-глава ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, сообщает ГБР.

Читайте также:

Ирина Венедиктова и Иван Баканов (Фото:Коллаж НВ/Facebook/Ирина Венедиктова/Служба безопасности Украины) «Невозможно было закрыть глаза». Офис генрокурора и СБУ без Венедиктовой и Баканова: повод один, причины разные — интервью с Мартыненко

Ранее на сайте Офиса генпрокурора опубликовали тексты подозрений другим фигурантам дела Кулинича. В них рассказывают о его деталях.

По мнению следствия, Сивкович согласился на сотрудничество с ФСБ не позднее июня 2019 года. Его мотивация — возвращение к политической жизни Украины «под патронатом России». Экс-замсекретаря СНБО координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Для прикрытия он создал в Москве «политический офис», работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью. На самом же деле они проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины, привлекая к сотрудничеству людей, которые имели разведывательные возможности в стране.

Сивкович и Кулинич на протяжении 2019—2020 годов неоднократно общались. В частности, последний передавал информацию о деятельности СБУ, внутренних противоречиях, они обсуждали необходимость назначить Андрея Наумова первым зампредседателя СБУ, чтобы взять под контроль департамент контрразведки Службы безопасности, сообщает ОГП.

Инфографика: НВ

Также, согласно тексту документа, Сивкович поставил задачу Кулиничу скрывать от руководства СБУ планы России начать полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Тогда в 01:03 Кулинич получил сообщение о подготовке россиян к вторжению, которое должно было начаться в 04:00 с территории временно оккупированного Крыма. Он должен был передать информацию шифрованным сообщением руководству СБУ в Киеве, однако «умышленно не подписал» его и «не предоставил никаких указаний подчиненным» передать информацию. По мнению следствия, это существенно снизило обороноспособность Украины, лишило возможности ВСУ и других военных формирований своевременно принять соответствующие меры реагирования для противодействия наступлению РФ.

Так, ГБР сообщило Сивковичу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а Чумакову, Чулиндину и Терентьеву — по ч. 1 ст. 114 (шпионаж).

18 июля суд арестовал бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Его отправили под стражу до 13 сентября 2022 года без возможности залога. Кулинич был назначен на должность главы крымского управления СБУ 21 октября 2020-го. 2 марта 2022 года президент Владимир Зеленский его уволил.

Предатели в СБУ: сколько их? – Роман Костенко, секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности
https://www.youtube.com/embed/wmh6WfiFQBY
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Сивкович Государственное бюро расследований (ГБР) Олег Кулинич Офис генерального прокурора Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Как же я ошибся по поводу Китая

Признаюсь, я был слишком оптимистичен. Виноват

23 июля, 13:20
Мнения
Частые лесные пожары — одна из причин наступающей экологической катастрофы в Австралии (Фото:AAP Image/Shane Chalker/via REUTERS)
В шаге от экологической катастрофы /
Австралия показала миру, что будет, если игнорировать глобальное потепление
23 июля, 08:03
Научпоп
Легко сформировать вредные привычки, которые вызывают проблемы со зрением (Фото:Bud Helisson/Unsplash)
Смотрите в оба /
Пять привычек, которые испортят вам зрение
23 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X