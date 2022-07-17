Зеленский отстранил Венедиктову и уволил Баканова
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и уволил главу СБУ Ивана Баканова. Об этом говорится в указах на сайте ОП от 17 июля.
Президент отстранил Венедиктову в соответствии со статьей 11 Закона Украины О правовом режиме военного положения. Исполнение обязанностей генпрокурора он возложил на Алексея Симоненко.
В еще одном указе говорится, что Баканова отстранили от должности в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины: «неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу таких последствий».
Ранее Зеленский говорил, что отставка главы СБУ зависит от результатов инспекции и «если бы он хотел его уволить, то уволил бы».
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