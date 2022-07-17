В ГБР рассказали, за что задержали экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича

17 июля, 11:27
Олег Кулинич передавал российским спецслужбам информацию, составляющую гостайну (Фото:ГБР)

Олег Кулинич передавал российским спецслужбам информацию, составляющую гостайну (Фото:ГБР)

Бывший начальник управления СБУ в Крыму Олег Кулинич, задержанный в Киеве в субботу, 17 июля, был уличен в работе на российские спецслужбы.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

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В частности, Кулинич передавал россиянам «информацию, составляющую государственную тайну».

ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР

«Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства», — рассказали в ГБР.

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В связи с этим коллаборанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

https://www.youtube.com/watch?v=Zpa5aVxdTp8&t=70s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Коллаборант Государственное бюро расследований (ГБР)

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