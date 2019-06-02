Коломойский рекомендует дефолт, а Омелян ругает Зеленского. Топ-5 цитат недели Сегодня, 11:47 Цей матеріал також доступний українською НВ Совет Коломойского Зеленскому отразился на курсе гривни НВ

Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины.

Игорь Коломойский в интервью британскому изданию Financial Times порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому по примеру Греции объявить дефолт по внешним долгам и не платить МВФ.

Это f… cking бла-бла-бла, инновативный ты наш.

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, в Facebook раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на крупнейшем в Украине IT-форуме iForum-2019.

Он тупой, как камень.

Дональд Трамп, президент США, в Twitter оскорбил экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона после его заявления о том, что президент РФ Владимир Путин лучше подготовился к переговорам с Трампом во время их первой встрече в июле 2017-го.

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Оснастили их даже непрофессиональными полицейскими орудиями: бензопила, кусачки, которые дадут возможность выполнять полицейскую функцию, не дожидаясь приезда помощи из отдела полиции.

Сергей Князев, глава Национальной полиции Украины, рассказал о вооружении полицейских офицеров громады.

Техника была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

Святослав Цеголко, пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко, объяснил, почему из ситуационной комнаты для переговоров в АП исчезли серверы и мониторы.

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