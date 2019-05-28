Омелян заявил, что планировал подать в отставку еще 22 апреля Вчера, 22:08 Цей матеріал також доступний українською НВ Владимир Омелян НВ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что хотел написать заявление об отставке сразу после проведения второго тура президентских выборов.

Об этом сообщает Прямой.

«Откровенно говоря, у меня было лично большое желание уже 22 апреля, после результатов выборов, объявить о своей отставке, но Кабинет министров — это должно быть коллегиальное решение», — сказал он.

По словам министра, он «искренне обрадовался решению Владимира Гройсмана, когда он подошел к этому 20 мая, после инаугурации президента».

«Я считаю, что есть желание граждан, 73% из которых решили, что хотят двигаться в другом направлении», — сказал Омелян.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров.