Омелян заявил, что планировал подать в отставку еще 22 апреля
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что хотел написать заявление об отставке сразу после проведения второго тура президентских выборов.
Об этом сообщает Прямой.
«Откровенно говоря, у меня было лично большое желание уже 22 апреля, после результатов выборов, объявить о своей отставке, но Кабинет министров — это должно быть коллегиальное решение», — сказал он.
По словам министра, он «искренне обрадовался решению Владимира Гройсмана, когда он подошел к этому 20 мая, после инаугурации президента».
«Я считаю, что есть желание граждан, 73% из которых решили, что хотят двигаться в другом направлении», — сказал Омелян.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров.