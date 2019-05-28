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Омелян заявил, что планировал подать в отставку еще 22 апреля

Вчера, 22:08
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Омелян заявил, что планировал подать в отставку еще 22 апреля - фото

НВ

Владимир Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что хотел написать заявление об отставке сразу после проведения второго тура президентских выборов.

Об этом сообщает Прямой.

«Откровенно говоря, у меня было лично большое желание уже 22 апреля, после результатов выборов, объявить о своей отставке, но Кабинет министров — это должно быть коллегиальное решение», — сказал он.

По словам министра, он «искренне обрадовался решению Владимира Гройсмана, когда он подошел к этому 20 мая, после инаугурации президента».

«Я считаю, что есть желание граждан, 73% из которых решили, что хотят двигаться в другом направлении», — сказал Омелян.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров.

Теги:   Кабмин Отставка Владимир Омелян

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