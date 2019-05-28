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В команде Порошенко объяснили исчезновение техники из ситуационной комнаты АП

Вчера, 21:34
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В команде Порошенко объяснили исчезновение техники из ситуационной комнаты АП - фото

president.gov.ua

Пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко пояснил ситуацию относительно исчезновения техники из ситуационной комнаты президента.

По его словам, вся техника была арендована на деньги Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.

«Никакая конфиденциальная информация на серверах не хранилась, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой», - написал он в Facebook.

Цеголко посоветовал новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Данилюку воспользоваться ситуационным центром в СНБО.

Напомним, что заместитель главы АП Руслан Рябошапка сообщил, что команда бывшего президента Петра Порошенко при уходе из АП не передала дела команде Владимира Зеленского.

По его словам, из ситуационной комнаты АП исчезли все мониторы, на которых могла сохраниться информация о внутренних совещаниях команды Порошенко.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что правоохранительные органы будут расследовать исчезновение мониторов из ситуационной комнаты и серверов, которые их обслуживали.

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