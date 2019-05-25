«Это f*сking бла-бла-бла, инновативный ты наш»: Омелян раскритиковал выступление Зеленского на іForum-2019 Вчера, 22:38 7005 Цей матеріал також доступний українською Blockchain Association of Ukraine / Twitter Владимир Зеленский в айти-форуме Blockchain Association of Ukraine / Twitter

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на іForum-2019.

Об этом он написал в Facebook.



«Превентивная медицина. Советую отъехать в сторону от маршрута „квартира — студия 95-го квартала“ хотя бы на 100 километров и увидеть, что медицину нужно развивать всесторонне. Превентивная медицина по деньгам вашим кураторам, и она точно есть в Швейцарии и Израиле. Но мы тоже ее уже создаем, с нуля», — отметил Омелян.

По словам министра, неуместно сравнивать Украину и Африку в сфере мобильной связи. Омелян напомнил, что в Украине есть 4G, а в прошлом месяце был запущен пилотный проект 5G на транспортной инфраструктуре.

Также министр заявил, что в Украине уже давно существует электронный документооборот, блокчейны-реестры и т. п. , а рост электрокаров — «взрывной».

«Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется … Капитан Очевидность в нашей стране уже есть … И покажи нам наконец свою программу с проектами, инновативный ты наш. Иначе это факинг бла-бла-бла», — резюмировал министр.