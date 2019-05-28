В Украине появились первые полицейские офицеры громады: что изменится Вчера, 17:07 Сюжет Цей матеріал також доступний українською npu.gov.ua Первые 34 полицейских офицера громады начнут работу в Днепропетровской области уже 29 мая npu.gov.ua

28 мая премьер-министр Владимир Гройсман, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев провели презентацию проекта Полицейский офицер громады. Рассказываем, что должно измениться.



Кто такой полицейский офицер громады

Проект Полицейский офицер громады предусматривает, что у каждой объединенной территориальной громады будет свой офицер полиции, который будет отвечать за правопорядок только на ее территории и 80−90% рабочего времени будет проводить там. Полицейский офицер громады должен также жить на территории громады, знать ее жителей и их нужды и быть узнаваемым для них. Он должен быть полноправным членом громады, которая берет на себя часть финансовой поддержки его работы и должен отчитываться не только перед руководством, но и перед самой громадой.



В компетенцию полицейского офицера громады входит расследование уголовных проступков, обеспечение безопасности дорожного движения, превентивная работа с детьми и контроль за оружием. Выполнять задачи, которые не входят в их основные обязанности, полицейские офицеры громады не будут.

Полицейского офицера громады обеспечивают автомобилем, служебным помещением, оружием, спецсредствами и техническими средствами, в том числе планшетом, на который он получает рабочие задания и по которому отчитывается перед руководством. Вся документация, с которой он будет работать, будет в электронном виде.



Главные цифры

Проект охватит 30 тысяч населенных пунктов где проживает почти 28 миллионов человек.

В 2019-м году он охватит 802 территориальные объединенные громады, в 2020-м — всю территорию государства.

Первые 34 полицейских офицера громады начнут службу в 22 территориальных громадах Днепропетровской области 29 мая.

Заработная плата полицейского офицера громады составит от 11 800 грн.

Полицейские офицеры громады будут получать задания не на день, как участковые офицеры, а на две недели.

Отбор и подготовка полицейского офицера громады

Чтобы стать полицейским офицером громады, необходимо подать онлайн-анкету, пройти тестирование, проверку на полиграфе и собеседование с комиссией из представителей Нацполиции и громады.



Отбор проходит в два этапа. Первый этап — тестирование, с помощью которого оценивают общие навыки кандидатов, их уровень логического и аналитического мышления, знание законодательства, а также тест на интегративность.

Второй этап — собеседование.

Те, кого выберет во время собеседования комиссия, должны будут пройти специальный подготовительный курс длительностью 2,5 месяца, разработанный украинскими и международными экспертами. В этот курс входит тактическая подготовка с элементами моделирования ситуации, методы контраварийного вождения, развитие навыков проактивной деятельности и современные инструменты и методы взаимодействия полиции и громады.