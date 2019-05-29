АП и тайна ситуационной комнаты. Что известно о пропаже оборудования с Банковой Вчера, 12:09 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Скриншот / Александр Данилюк via Facebook Александр Данилюк демонстрирует исчезнувшие мониторы в помещении на Банковой Скриншот / Александр Данилюк via Facebook

Администрация президента Владимира Зеленского обвинила своих предшественников в «нецивилизованной» передаче власти.

Одним из самых громких поводов для таких заявлений стало исчезновение оборудования из ситуационной комнаты в здании АП на улице Банковой в Киеве.



НВ рассказывает все, что известно о резонансной ситуации.

Что произошло?

Первым заговорил о «тайне ситуационной комнаты» заместитель главы АП Руслан Рябошапка. 27 мая он критически отозвался о том, как администрация Петра Порошенко передала дела команде Владимира Зеленского.

В качестве примера Рябошапка назвал ситуационную комнату — помещение для совещаний в здании АП на Банковой, — откуда исчезли все мониторы.

Подробности о пропаже рассказал новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк. Вечером 28 мая на своей странице в Facebook он обнародовал видеозапись из той самой комнаты, на которой продемонстрировал отсутствие всех настенных мониторов и торчащие из стен кабели.

«Остались только флаги, под которыми принимались решения во время совещаний. […] Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти», — отметил Данилюк.

Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти

Он показал и соседнее с комнатой помещение — также опустевшее. В нем, по словам секретаря СНБО, находились «сервера, к которым были присоединены мониторы». Экс-министр заявил, что во время совещаний использовалась «информация из секретных источников» и предположил, что она могла храниться на исчезнувших серверах.

«Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?» — задал вопрос Данилюк в завершение своего видео. Он также выразил надежду, что ситуацией займутся правоохранительные органы.

Что такое ситуационная комната и были ли сервера?

Обвинения администрации Зеленского поспешили прокомментировать бывшие сотрудники аппарата Петра Порошенко.

Наиболее полно о том, как работала ситуационная комната, на своей странице в Facebook рассказал экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив. При этом он опроверг многие из утверждений Данилюка.

По словам Шимкива, архитектура помещения не предусматривала никаких серверов для хранения данных, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

Экс-замглавы АП сравнил принцип работы комнаты с «удаленным доступом на компьютер или сервер»

«Главная роль видеосервера — это выведение различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации», — написал Шимкив.

Экс-замглавы АП сравнил принцип работы комнаты с «удаленным доступом на компьютер или сервер». По его словам, подобным образом работают аналогичные помещения для совещаний в США и других странах. Это облегчает доступ к информации с разным уровнем защиты и избавляет от необходимости «держать всех специалистов по разным тематикам в одном центре».

«По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно, исчезает необходимость хранить и сооружать какие-то промежуточные серверы или хранилища, — пояснил Шимкив. — Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отобразить источники различного происхождения одновременно».

Аналогичное заявление сделал и бывший пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Он пояснил, что никакой конфиденциальной информации на серверах в комнате не хранилось, а доступ к ней «обеспечивался только on line».

«Комната работала как отображение различных источников информации, однако эти источники оставались на своих местах в пограничной службе, СБУ или налоговой», — привел примеры Цеголко.

Шимкив и Цеголко также напомнили, что согласно законодательству центральной ситуационной комнатой является соответствующее помещение в СНБО, а не в АП на Банковой.

В свою очередь, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в своем комментарии напомнил Данилюку, что ситуационная комната этого ведомства сохранила свой функционал.

«Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме, — заявил Турчинов 28 мая. — Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться».

Куда все исчезло?

Святослав Цеголко пояснил, что вся техника для ситуационной комнаты «была арендована на деньги Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю».

Об этом же в своем комментарии пишет и экс-замглавы Дмитрий Шимкив.

«Это [аренда оборудования] частный вопрос Петра Порошенко, ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум — это инструмент) работы президента», — отметил бывший замглавы АП.

Шимкив подчеркнул, что ситуационная комната на Банковой создавалась не за средства госбюджета: «Так случилось, что денег на создание нормальной ситуационной комнаты в стране не было».

Так случилось, что денег на создание нормальной ситуационной комнаты в стране не было

При этом он уточнил, что все установленное на Банковой оборудование «проверялось Госспецсвязью», а комнаты сертифицировались на соответствие уровню безопасности.

Отдельно Шимкив прокомментировал собственное интервью Украинской правде, в котором ранее рассказывал, что для ситуационной комнаты частично использовали оборудование из других госструктур — в том числе ЦИК и НБУ.

Теперь же экс-замглавы АП пояснил, что речь шла не об исчезнувших мониторах и видеосервере. От НБУ Банковая получила «сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры», а принадлежавший ЦИК сервер в силу технических особенностей не мог был использован как видеосервер в ситуационной комнате — его «приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП». Все это оборудование до сих пор находится на Банковой, выразил уверенность Шимкив.

Он также предположил, что для возобновления работы ситуационной комнаты в АП понадобятся лишь мониторы и видеосервер.

«По такому концепту все может продолжать работать, потому что пол, потолок и стены целы вместе с вмонтированными кабелями, а следовательно, целы системы защиты информационного пространства и взаимодействия», — резюмировал Шимкив.