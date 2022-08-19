Кабмин продлил карантин в Украине до конца года

19 августа, 18:04
Акция протеста в поддержку Украины в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Акция протеста в поддержку Украины в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Кабинет министров на заседании в пятницу, 19 августа, продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации для единой системы гражданской защиты до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале. Карантин и режим ЧС в Украине действовали до 31 августа.

В мае Министерство здравоохранения сообщило, что из-за полномасштабного вторжения России ряд противоэпидемических норм в Украине смягчили. Были отменены уровни эпидемической опасности в разных регионах, масочный режим из обязательного стал рекомендованным. Также упразднили требование иметь СOVID-сертификат для поездок между регионами, пользования услугами ресторанов, спортзалов, заведений культуры и так далее.

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Парламент 15 августа поддержал продление военного положения и мобилизации на 90 дней — до 21 ноября 2022 года. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

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С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Кабинет министров Украины Карантин Коронавирус режим ЧС Covid-19 Тарас Мельничук

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