Будет ли продолжаться карантин из-за COVID-19? В августе Кабмин должен решить 1 августа, 07:42 В августе Кабмин должен определиться, продолжать ли карантин из-за пандемии коронавируса (Фото:OrnaW / Pixabay.com)

Карантин, введенный в Украине в связи с пандемией коронавируса, в настоящее время действует до 31 августа. До этой даты правительство должно его отменить или продлить.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, до 31 августа также было продлено действие чрезвычайного положения в связи с пандемией.

В мае Министерство здравоохранения сообщило, что в связи с российским вторжением ряд противоэпидемических норм в Украине был смягчен.

Видео дня

В частности, было отменено применение уровней эпидемической опасности в разных регионах Украины, масочный режим из обязательного стал рекомендованным. Также было упразднено требование иметь СOVID-сертификат для поездок между регионами, пользования услугами ресторанов, спортзалов, заведений культуры и т.п.

Также было приостановлено отстранение от работы сотрудников, не сделавших прививку от коронавируса.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.