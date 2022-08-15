Военное положение продлили в четвертый раз. Кого из украинцев могут мобилизовать следующими 15 августа, 20:19 Мобилизацию в Украине четвертый раз продлили (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

15 августа Парламент продлил военное положение и общую мобилизацию, срок которых должен был закончиться 23 августа.

Военное положение было введено 24 февраля 2022 года, после чего его дважды продолжали на 30 дней (до 24 мая), а 22 мая — еще на 90. Теперь они продлятся до 21 ноября 2022 года (т.е. еще 90 суток).

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Мобилизацию продлили — кого могут призвать следующим

Во время общей мобилизации в ряды армии могут призвать всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, а также не имеющих оснований для освобождения от службы, исключения из военного учета или права на отсрочку. Кстати, недавно в Верховную Раду Украины подали законопроект о повышении предельного возраста для некоторых категорий военнослужащих.

В украинском законодательстве отсутствует понятие «волн» мобилизации. В командовании ВСУ отмечали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается одна общая волна мобилизации, во время которой постепенно доукомплектовываются подразделения, которым нужны дополнительные специалисты.

Что касается очередности призыва, сначала мобилизационные распоряжения получают резервисты, бывшие участники АТО и ООС, лица, имеющие боевой и военный опыт. Предпочтение отдается опытным призывникам, однако это не исключает происходящего мобилизация людей, не имеющих соответствующего опыта.

Человека без военного опыта не могут отправить в горячие точки на фронте. Сначала она должна пройти обучение и подготовку.

Будут ли мобилизовать женщин в Украине? Женщины, стоящие на военном учете, также военнообязанны и могут быть вызваны для доукомплектования определенных мобилизационных групп. С 1 октября женщины, подпадающие под обновленный перечень профессий и специальностей, будут обязаны встать на военный учет. После этого они, как и мужчины, потеряют право на пересечение границы без веских официальных оснований.

В Министерстве обороны неоднократно отмечали, что в ВСУ не было принудительно призвано ни одной женщины, а все служащие в армии и находящиеся на фронте приняли это решение добровольно. Генштаб также уверяет, что женщины смогут служить только по собственному желанию.

Физическую пригодность потенциальных призывников определяют врачи во время проведения военно-врачебной комиссии. В некоторых случаях, если призывники имеют веские основания, они могут обжаловать решение ВЛК по их пригодности или непригодности. В армию не смогут призвать непригодных для службы во время военного положения лиц (например, лиц с инвалидностью, острыми хроническими болезнями и т. п. ). Отсрочку от призыва могут получить лица, признанные временно негодными. Они должны повторно пройти медицинское освидетельствование через шесть месяцев после прохождения первого ВЛК.

С какими болезнями лиц не могут мобилизовать в армию / Фото: НВ

Кто может быть освобожден от службы во время военного положения

По семейным обстоятельствам:

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью ( с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю ( 18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;

с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю 18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы; мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки ( в возрасте до 18 лет);

в возрасте до 18 лет); беременные военнослужащие;

те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе ( если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;

один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка ( детей);

детей); женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.



В соответствии с видом деятельности:

лица, забронированные на период военного времени государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями; народные депутаты, депутаты Верховного Совета Крыма;

работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

учащиеся и преподаватели заведений профессиональной ( профессионально-технического) образования;

профессионально-технического) образования; научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;

профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени; соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.



Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, в том числе студентам. НВ собрал информацию, что известно о мобилизации студентов в Украине и особенностях их выезда за границу.

Напомним, ранее НВ рассказывал, кому из мужчин 18−60 лет разрешено выезжать за границу во время военного положения в Украине.

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