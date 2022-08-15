Военное положение продлили в четвертый раз. Кого из украинцев могут мобилизовать следующими
Мобилизацию в Украине четвертый раз продлили (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)
15 августа Парламент продлил военное положение и общую мобилизацию, срок которых должен был закончиться 23 августа.
Военное положение было введено 24 февраля 2022 года, после чего его дважды продолжали на 30 дней (до 24 мая), а 22 мая — еще на 90. Теперь они продлятся до 21 ноября 2022 года (т.е. еще 90 суток).
Мобилизацию продлили — кого могут призвать следующим
Во время общей мобилизации в ряды армии могут призвать всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, а также не имеющих оснований для освобождения от службы, исключения из военного учета или права на отсрочку. Кстати, недавно в Верховную Раду Украины подали законопроект о повышении предельного возраста для некоторых категорий военнослужащих.
В украинском законодательстве отсутствует понятие «волн» мобилизации. В командовании ВСУ отмечали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается одна общая волна мобилизации, во время которой постепенно доукомплектовываются подразделения, которым нужны дополнительные специалисты.
Что касается очередности призыва, сначала мобилизационные распоряжения получают резервисты, бывшие участники АТО и ООС, лица, имеющие боевой и военный опыт. Предпочтение отдается опытным призывникам, однако это не исключает происходящего мобилизация людей, не имеющих соответствующего опыта.
Человека без военного опыта не могут отправить в горячие точки на фронте. Сначала она должна пройти обучение и подготовку.
Будут ли мобилизовать женщин в Украине? Женщины, стоящие на военном учете, также военнообязанны и могут быть вызваны для доукомплектования определенных мобилизационных групп. С 1 октября женщины, подпадающие под обновленный перечень профессий и специальностей, будут обязаны встать на военный учет. После этого они, как и мужчины, потеряют право на пересечение границы без веских официальных оснований.
В Министерстве обороны неоднократно отмечали, что в ВСУ не было принудительно призвано ни одной женщины, а все служащие в армии и находящиеся на фронте приняли это решение добровольно. Генштаб также уверяет, что женщины смогут служить только по собственному желанию.
Физическую пригодность потенциальных призывников определяют врачи во время проведения военно-врачебной комиссии. В некоторых случаях, если призывники имеют веские основания, они могут обжаловать решение ВЛК по их пригодности или непригодности. В армию не смогут призвать непригодных для службы во время военного положения лиц (например, лиц с инвалидностью, острыми хроническими болезнями
Кто может быть освобожден от службы во время военного положения
По семейным обстоятельствам:
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет (могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю (18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;
- мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
- беременные военнослужащие; те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
- те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;
- один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей);
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
В соответствии с видом деятельности:
- лица, забронированные на период военного времени государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями; народные депутаты, депутаты Верховного Совета Крыма;
- работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;
- учащиеся и преподаватели заведений профессиональной (профессионально-технического) образования;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;
- соискатели профессиональной (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.
Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, в том числе студентам. НВ собрал информацию, что известно о мобилизации студентов в Украине и особенностях их выезда за границу.
Напомним, ранее НВ рассказывал, кому из мужчин 18−60 лет разрешено выезжать за границу во время военного положения в Украине.
- До объявления демобилизации. Могут ли военные уволиться со службы во время войны
- Важные нюансы. Почему многодетным родителям, студентам и опекунам могут отказать в выезде за границу
- «Из 100 человек — добровольцев трое». Как происходит мобилизация в Украине на шестой месяц полномасштабной войны — руководитель ТЦК
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.