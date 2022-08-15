Военное положение продлили в четвертый раз. Кого из украинцев могут мобилизовать следующими

15 августа, 20:19
Мобилизацию в Украине четвертый раз продлили (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

Мобилизацию в Украине четвертый раз продлили (Фото:Министерство обороны Украины / facebook)

15 августа Парламент продлил военное положение и общую мобилизацию, срок которых должен был закончиться 23 августа.

Военное положение было введено 24 февраля 2022 года, после чего его дважды продолжали на 30 дней (до 24 мая), а 22 мая — еще на 90. Теперь они продлятся до 21 ноября 2022 года (т.е. еще 90 суток).

Видео дня

Читайте также:
Краткая справка. После вторжения РФ в Украине ввели военное положение — что это значит для граждан

Мобилизацию продлили — кого могут призвать следующим

Во время общей мобилизации в ряды армии могут призвать всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, а также не имеющих оснований для освобождения от службы, исключения из военного учета или права на отсрочку. Кстати, недавно в Верховную Раду Украины подали законопроект о повышении предельного возраста для некоторых категорий военнослужащих.

В украинском законодательстве отсутствует понятие «волн» мобилизации. В командовании ВСУ отмечали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается одна общая волна мобилизации, во время которой постепенно доукомплектовываются подразделения, которым нужны дополнительные специалисты.

Что касается очередности призыва, сначала мобилизационные распоряжения получают резервисты, бывшие участники АТО и ООС, лица, имеющие боевой и военный опыт. Предпочтение отдается опытным призывникам, однако это не исключает происходящего мобилизация людей, не имеющих соответствующего опыта.

Человека без военного опыта не могут отправить в горячие точки на фронте. Сначала она должна пройти обучение и подготовку.

Читайте также:

Военный учет женщин (Фото:facebook / Министерство обороны Украины) «Руководители виноваты». Могут ли наказать работодателей женщин, уклоняющихся от военного учета

Будут ли мобилизовать женщин в Украине? Женщины, стоящие на военном учете, также военнообязанны и могут быть вызваны для доукомплектования определенных мобилизационных групп. С 1 октября женщины, подпадающие под обновленный перечень профессий и специальностей, будут обязаны встать на военный учет. После этого они, как и мужчины, потеряют право на пересечение границы без веских официальных оснований.

В Министерстве обороны неоднократно отмечали, что в ВСУ не было принудительно призвано ни одной женщины, а все служащие в армии и находящиеся на фронте приняли это решение добровольно. Генштаб также уверяет, что женщины смогут служить только по собственному желанию.

Физическую пригодность потенциальных призывников определяют врачи во время проведения военно-врачебной комиссии. В некоторых случаях, если призывники имеют веские основания, они могут обжаловать решение ВЛК по их пригодности или непригодности. В армию не смогут призвать непригодных для службы во время военного положения лиц (например, лиц с инвалидностью, острыми хроническими болезнями и т. п.). Отсрочку от призыва могут получить лица, признанные временно негодными. Они должны повторно пройти медицинское освидетельствование через шесть месяцев после прохождения первого ВЛК.

Читайте также:
Широкий перечень. Список болезней, с которыми не мобилизуют в армию
С какими болезнями лиц не могут мобилизовать в армию (Фото: НВ)
С какими болезнями лиц не могут мобилизовать в армию / Фото: НВ

Кто может быть освобожден от службы во время военного положения

По семейным обстоятельствам:

  • мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет (могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);
  • мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);
  • мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
  • мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю (18 — 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (в возрасте до 18 лет);
  • беременные военнослужащие;
    • те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
  • те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;
  • один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей);
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

В соответствии с видом деятельности:

  • лица, забронированные на период военного времени государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями; народные депутаты, депутаты Верховного Совета Крыма;
  • работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;
  • учащиеся и преподаватели заведений профессиональной (профессионально-технического) образования;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;
  • соискатели профессиональной (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, в том числе студентам. НВ собрал информацию, что известно о мобилизации студентов в Украине и особенностях их выезда за границу.

Напомним, ранее НВ рассказывал, кому из мужчин 18−60 лет разрешено выезжать за границу во время военного положения в Украине.

Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/fUZzd8jdNqs
Редактор: Лилия Витюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация Военное положение Военнообязанные Война в Украине Военнослужащий

Эксклюзивы НВ

Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Самая большая слабость США

Эту слабость хорошо понимают такие враги, как российский президент Владимир Путин, который сделал все возможное, чтобы усилить разногласия между американцами

15 августа, 20:13
Мнения
Венди Вуд: «Кофеманы утверждают, что пьют кофе для того, чтобы проснуться и снять усталость, но это не соответствует действительности» (Фото:SIphotography/Depositphotos)
Дело не в силе воли. Как избавиться от вредных привычек
Венди Вуд
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Для любой армии — это катастрофа. Что происходит вокруг Херсона?

Главная тема — это что происходит с Херсоном? Где наступление, будет оно или не будет? И если будет, то кто будет наступать? Попробуем разобраться

14 августа, 21:45
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X